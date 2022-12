Las 10 noticias más leídas de CiberCuba Entretenimiento en 2022

Te presentamos la lista de las 10 noticias más leídas en la sección de CiberCuba Entretenimiento a lo largo de este 2022. Una recopilación de sucesos de los que hemos informado a través de nuestro medio y que han llamado especialmente la atención entre nuestros lectores.

En esta lista encontramos el momentazo que protagonizó una cubana en pleno concierto de Ricardo Arjona, el incidente que sufrió Maluma cuando fue atacado por su perro Dóberman o la reacción de Daddy Yankee a la tan sonada tiradera de Residente a J Balvin, todo un acontecimiento en sí mismo.

Aquí te dejamos las 10 noticias más leídas:

1. Cubana sorprende a Ricardo Arjona en su concierto en Miami

La noticia más leída de CiberCuba Entretenimiento de este año la protagonizó la cubana Rocío Gallardo, quien durante el concierto de su cantante favorito en Miami decidió quitarse la parte de arriba de su ropa y quedarse en topless, cubriendo con sus brazos sus pechos. Ricardo Arjona estaba cantando "Desnuda" cuando se percató desde el escenario de que la joven se había quitado la prenda y no pudo evitar mostrar su sorpresa y hasta interrumpió la actuación porque se confundió con la letra de la canción.

2. Maluma es atacado por su perro Dóberman y enseña la herida que le dejó en la cara

El cantante colombiano se llevó un gran susto en febrero de este año cuando su perro Buda le mordió en la cara, dejándole una herida en el rostro, que por suerte no dejó marca. El animal atacó a su dueño no por agresividad sino por un susto. Una anécdota que quiso hacer pública Papi Juancho para advertir de los peligros de estar cerca de un animal en un momento en el que se sienta asustado.

3. Gloria Estefan sobre Jennifer Lopez y su comentario del Super Bowl: "Imagina lo que habría dicho si yo fuera la tercera artista"

El documental de la Diva del Bronx que presentó Netflix este año recogía unas declaraciones sobre el Super Bowl del 2020 que resultaron ser de lo más polémicas. "Es la peor idea del mundo tener dos personas en el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo", comentó la artista sobre compartir esta tarima con Shakira. Unas palabras que no sentaron muy bien a la cantante cubana que reaccionó a ellas durante una entrevista confesando que a ella también la habían invitado a participar en el mismo espectáculo.

"Entonces, ¿podrían hacerlo con una sola persona? Sí, pero creo que querían lanzar un gran espectáculo latino y de Miami y trataron de empacar tanto como fuera posible. Y lo hicieron genial. Fue un espectáculo impresionante", comentó, antes de apuntillar: "Imagina lo que habría dicho JLo si yo fuera la tercera artista".

4. Rosalía se desnuda en Instagram para presentar la tracklist de su álbum "Motomami"

Es sin duda uno de los álbumes del 2022 y llamó especialmente la atención la manera de la cantante española de anunciar la lista de 16 canciones que lo compondrían. La cantante de "Despechá" posó completamente desnuda a excepción de unos curiosos tacones en forma de pata de animal.

5. Karol G cumple otro sueño y abre lujosa oficina en Medellín: "Todo el que entre tiene que quitarse los zapatos"

En octubre, la cantante colombiana vio como se hacía realidad otro de sus anhelos más deseados: tener una propia oficina para su compañía Girl Power Inc. Un lugar personalizado y hecho a medida que mostró a todos sus seguidores a través de un tour virtual que colgó en Instagram.

6. Cubana que sorprendió a Arjona: "Yo lo que quería es que me mirara de alguna forma"

En el sexto puesto de este ranking volvemos a encontrar a la cubana Rocío Gallardo, que se viralizó tras quitarse la parte de arriba de su ropa durante el concierto de Ricardo de Arjona en Miami. A la joven la entrevistaron en el programa TN3 de AmericaTeVe, donde comentó que su intención era llamar la atención de su cantante favorito.

"Para muchas personas no significará nada, pero yo que nací y me crie en Cuba, crecí escuchándolo, en Cuba no tenemos la libertad de poder ver a un artista internacional, siempre fue mi sueño", comentó Gallardo, que no solo logró captar la atención de Arjona, sino también confundirlo hasta el punto de que olvidó la letra.

7. Carmen Villalobos conquista a Rauw Alejandro bailando "Punto 40" en plena calle

La protagonista de Café con Aroma de Mujer ha sido una de las miles de personas en todo el mundo que se rindieron ante "Punto 40", la canción de Rauw Alejandro con Baby Rasta. Un tema que tiene su propio challenge y con el que Carmen Villalobos se lució bailándolo en las calles de Los Ángeles. Una coreografía que comentó el propio Rauw con varios emoticonos de corazones azules.

8. El sensual baile de Karol G al ritmo de "Me porto bonito" de Bad Bunny y Chencho Corleone

¿Qué amante del reguetón se ha podido resistir a bailar este temazo que forma parte del álbum Un Verano Sin Ti del Conejo Malo? Ninguno. Y concretamente Karol G se grabó moviéndose al ritmo de esta canción de los artistas puertorriqueños para colgarlo en TikTok. Un vídeo que causó furor entre sus millones de seguidores y entre nuestros lectores.

9. "A J Balvin le cayó un terremoto encima": Daddy Yankee se pronuncia sobre la tiradera de Residente

Este 2022 será recordado por los amantes de la música urbana por la tiradera que le hizo Residente a J Balvin en su sesión con Bizarrap. Una canción en la que René le dedicó fuertes versos a J Balvin y que provocó la reacción de muchos de sus colegas. Entre ellos, Daddy Yankee.

En una entrevista, el Big Boss dio su opinión acerca del tema y sentenció que " a J Balvin le cayó un terremoto encima".

"René le dio duro, pero también Balvin, como artista, sobrevivió. Se aprobó. Es parte del género. El calibre de Balvin se puede aprobar, René pudo probar sus destrezas liricales y Bizarrap monetizó", comentó Daddy Yankee sobre este enfrentamiento, uno de los más sonados de la música latina de los últimos años.

10. Imaray Ulloa aclara su ruptura con Yubrán Luna: "Nuestra relación terminó en agosto"

Una de las rupturas más sonadas en el mundo de la farándula cubana fue la de Imaray Ulloa y Yubrán Luna, los dos actores que protagonizaban el popular show de Ni Luna Ni Miel. A pesar de que su relación llegó a su final en verano del año pasado, a comienzos de este 2022 la influencer puso fin a las constantes preguntas de sus fans sobre el tema.

"Yubrán es un hombre maravilloso, yo me considero una mujer maravillosa, pero las relaciones terminan y no por eso ninguno de los dos es una mala persona. Simplemente a veces las relaciones se tienen que acabar por el problema que sea", aclaró Imaray a principios de este año, poco antes de conocerse que tenía una nueva relación con el cirujano Fabián Fontaine.

