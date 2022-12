Andrea Doimeadiós en inauguración del Festival de Cine: "Soy la única actriz joven que quiere estar en Cuba"

La actriz cubana Andrea Doimeadiós participó como presentadora en la inauguración del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, donde declaró que es la única actriz joven que quiere estar en Cuba.

Desde una absoluta seriedad que generaba risas en el auditorio, Andrea se quejó ante los presentes en la sala del cine Charles Chaplin, el jueves, de tener mucho frío.

"Ustedes acaban de llegar pero yo estoy aquí desde las 10:00 am. La estoy pasando fatal ahora mismo, pero para hacer honor al cine lo voy a hacer lo más contenida posible. (...) Yo es que no puedo con el frío, creo que es por eso que soy la única actriz joven cubana que quiere estar en Cuba", dijo.

Su comentario desató risas y aplausos en el público. Continuó su monólogo añadiendo que estaría "economizando los recursos así como hace el ICAIC con el salario de los actores".

La joven hizo también la presentación de algunos funcionarios que se encontraban en el acto de inauguración del festival, entre ellos, el ministro de Cultura Alpidio Alonso, para el cual hubo abucheos desde el público y Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba.

"Siempre me he preguntado... ¿De qué se hablará en ese departamento? Es una pregunta que yo siempre he tenido, igual que la de Arnaldo y su Talismán: '¿Viste lo que te dije?'. Nadie nunca va a saber qué fue lo que le dijo", comentó.

Andrea Doimeadiós, hija del reconocido actor y humorista cubano Osvaldo Doimeadiós, se hizo popular en la televisión nacional con el personaje de la conductora Noelia Bermellón.

El monólogo que hizo en la presentación del festival está en consonancia con el tipo de espectáculo que acompaña a estos eventos culturales. Usó un humor fino, comedido, pero punzante, que debió mantener incómodo a más de uno de los funcionarios político presentes en la sala.

El 43 Festival de Cine Latinoamericano de La Habana fue inaugurado la noche del 1 de diciembre, con la proyección de la película Argentina, 1985. Se realizó también un homenaje al recientemente fallecido cantautor Pablo Milanés.