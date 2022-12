Cuba aprueba el boxeo femenino

Exhausted Boxer, Havana, February 15, 2017 (imagen de archivo) Foto © Flickr / Maggie Osterberg

El gobierno cubano aprobó la práctica del Boxeo Femenino en el país, tras largos años de lucha y reclamos de las boxeadoras.

El anuncio oficial lo hicieron este lunes en conferencia de prensa el vicepresidente del INDER Ariel Sainz y el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, quien indicó que hubo un proceso de investigaciones previó y que están seguros de que "es el momento y no correremos ningún riesgo".

"El éxito dependerá de la comunicación que podamos tener con nuestras mujeres. Por eso será necesario redoblar publicidad, ver programas" nuevos, dijo Puig.

El INDER presentará un plan de desarrollo del Boxeo Femenino con dos etapas. La primera está diseñada para llevar a los Centroamericanos y del Caribe un equipo con mínimo de preparación que permita conquistar medallas. La segunda etapa se iniciará tras los centroamericanos, de cara a los Juegos Olímpicos.

El comisionado de Boxeo señaló que será fundamental trabajar en las categorías de peso y tendrán siete divisiones de hombre y seis de mujeres. En campeonatos mundiales irán 13 de hombres y 12 de mujeres y especificó que la primera competición femenina de este tipo podría ser a inicios de 2023.

"En mayo, en la cita del orbe de Taskent quizás participen las mujeres más destacadas", dijo Puig y adelantó que la dirección del boxeo cubano formará una selección de 12 féminas.

"La prioridad han sido las atletas de deporte de combate, pues poseen una preparación física similar, lo que necesitarían es un intensivo de los elementos técnico-táctico del boxeo. Además, le daremos la posibilidad a las mujeres del resto del país, que históricamente lo han practicado por salud o deporte", señaló Puig.

Los días 16 y 17 de diciembre el INDER celebrará un evento de boxeo con 42 competidoras para seleccionar 12 mujeres de las cuales seis irían a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El plan acelerado del Boxeo Femenino en Cuba requiere la capacitación de entrenadores. Especificaron que si bien no hay diferencias en las reglas respecto a los hombres, sí cambian los medios de protección. Aseguran que cuentan con los protectores de senos y genitales necesarios para el entrenamiento de las 12 mujeres.

En enero de 2023 los combinados deportivos en Cuba estarán abiertos para que toda mujer que lo desee, practique el boxeo legalmente.

Facebook Ángela Julia Osendi

Las boxeadoras cubanas llevaban muchos años luchando por el reconocimiento del Boxeo Femenino. La periodista Julia Osendi se refirió a este tema en una publicación reciente, tras conocer la aprobación hecha por el INDER.

"Me regocija saber que al fin las mujeres cubanas podrán escalar un ring. Los prejuicios han sido derrotados. Antes que salga alguien diciendo que a mí nunca me gustó ese deporte para las féminas, les recuerdo que más allá del gusto o preferencia se halla la razón y el que no avance con los tiempos, se queda en el Paleolítico ¡Ah! Sigue sin gustarme, pero adelante cubanas. Demuestren su gallardía en el cuadrilátero", dijo la comunicadora.

Una de las figuras más destacadas ha sido Namibia Flores, una mujer con la aptitud, la velocidad de piernas, la esquiva y la fuerza en los puños que soñó con ser campeona olímpica, pero ya supera los 40 años.

Namibia Flores Rodríguez se entrenó en secreto por más de cinco años con solo un objetivo, competir como boxeadora profesional e ir a las olimpiadas por Cuba. En julio de 2015 emigró a Miami para conquistar su sueño.