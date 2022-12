Humorista Iván Camejo brinda por Miami al cumplir 10 años en EE.UU.

El humorista cubano Iván Camejo brindó por Miami al cumplirse este domingo 10 años de su llegada a Estados Unidos, según trascendió en redes sociales.

En una publicación de Facebook donde recordó su arribo a territorio estadounidense hace exactamente una década, el artista cubano expresó su agradecimiento a la ciudad de Miami por haberlo dejado "poner los pies en la tierra" y dio también las gracias a todas las personas que han estado cerca.

Captura de Facebook / Iván Camejo Vento

En un somero pero sentido recuento de su vida desde que pisara suelo estadounidense por primera vez, Camejo recordó el momento de la despedida en Cuba como si fuera a realizar "un viaje de fin de semana" y rememoró hechos trascendentales de su estancia en EE. UU., como el nacimiento de su hija.

"Y pasaron 10 años. Reencontré viejas amistades, hice otras nuevas, trabajé con gente que he admirado siempre, cuando tuve un techo ayudé a los que pude. Muy poca gente me falló, siempre he tenido mucho más apoyo que indiferencia", expresó el humorista en la red social.

También se refirió que en su década en la ciudad de Florida ha transitado por varios trabajos: "he estado sobre el escenario recibiendo un aplauso o detrás del timón del Uber esperando a un cliente", apuntó, y agregó que en ambas situaciones se ha sentido honrado.

"Aquí he tratado de navegar en ese remolino de amores y odios que somos hoy los cubanos y aún sigo con la esperanza de que un día lo que nos une sea más fuerte que lo que nos separa", escribió.

Ahora, dijo, mientras aterriza una vez más en esa localidad, agradece la oportunidad de haber podido vivir este período en ese lugar.

Amigos, admiradores y colegas felicitaron a Iván en la sección de comentarios y reconocieron sus palabras honestas y conmovedoras.

Captura de Facebook / Iván Camejo Vento

"Si te has sentido bien y sobre todo realizado, valió la pena el sacrificio. Si has hecho buenos amigos, que son también hermanos, creció la familia y eso se agradece eternamente", dijo una internauta.

Otras personas manifestaron su admiración por Camejo y le desearon un próspero futuro.

Su estancia en Estados Unidos y su experiencia migratoria le ha servido como motivo para crear algunos monólogos de gran comicidad.

Camejo ha reflexionado, desde el humor, en torno a la cantidad de migrantes cubanos que han debido cambiar de profesión tras irse a vivir en Estados Unidos.

En un monólogo presentado hace unos años en Miami, el humorista definió esa ciudad como “la ciudad con los choferes de Uber más cultos del mundo”, porque lo mismo te puedes encontrar a un conductor de Uber que sea actor de teatro, una primera actriz de cine o un director de escenografía.

