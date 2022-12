Dependencias gubernamentales de Islas Caimán. Foto © LinkedIn / Ministerio de Trabajo y Control Fronterizo, Islas Caimán

Cuba realiza ronda de conversaciones migratorias con Islas Caimán, según autoridades de Relaciones Exteriores cubanas.

“Durante los días 6 y 7 de diciembre sesionará la VII Ronda de Conversaciones Migratorias entre Cuba e Islas Caimán. Durante el encuentro ambas delegaciones evaluarán la cooperación encaminada a garantizar una migración segura y ordenada”, apuntó este martes en Twitter Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla (MINREX).

Este encuentro evalúa el comportamiento del flujo migratorio entre Cuba y el territorio británico de ultramar, además del cumplimiento del Convenio en Materia Migratoria entre ambas partes.

También analizan acciones de cooperación para lograr una migración regular, ordenada y segura, así como a afianzar el combate contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes.

La VI ronda de conversaciones se realizó a finales de 2019 con iguales objetivos.

En la última semana trascendió que un barco petrolero rescató a 11 balseros cubanos cerca de ese territorio.

A las 17:00 horas del sábado 26 de noviembre la tripulación de un camión cisterna de 170 millas náuticas WNW de Gran Caimán informó a las autoridades que había encontrado una pequeña embarcación en el mar, apuntó la Guardia Costera en Facebook

En ella viajaban 11 migrantes, nueve hombres y dos mujeres, los cuales subieron a bordo del buque petrolero.

Luego fueron notificadas las autoridades de Aduanas y Control Fronterizo (CBC) y del Comité de Migración Masiva, las cuales recibieron a los migrantes en el puerto de George Town, según las leyes marítimas internacionales y las obligaciones relacionadas.

Los 11 migrantes están ahora bajo custodia de CBC, donde fueron procesados de acuerdo con los protocolos establecidos.

También recién arribaron a ese territorio otras dos embarcaciones con un total de siete migrantes procedentes de Cuba.

El 24 de noviembre, cuatro hombres llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana. Luego, el 26 de noviembre, a las 8:30 de la noche, arribaron tres hombres más a la zona de Spot Bay.

Estos migrantes se suman a los 320 cubanos que permanecen en Islas Caimán a la espera de solicitudes de asilo, de recursos o de deportación.

A inicios de noviembre, otros 17 balseros de Cuba fueron llevados a Gran Caimán tras ser rescatados por un carguero con destino al puerto de George Town.

La llegada en las últimas semanas a Islas Caimán de migrantes irregulares cubanos ha planteado algunos desafíos para las autoridades del Control de Aduanas y Fronteras (CBC) y despertado la preocupación de la opinión pública.

El gobierno de esas islas informó en un comunicado de prensa que el creciente número de migrantes supone un gran desafío para el territorio, que había gastado más de 1,3 millones de dólares desde enero hasta el cierre de septiembre en atender los casos.

“Entiendo completamente las preocupaciones expresadas por ciudadanos con respecto al reciente aumento que hemos visto en la llegada de inmigrantes cubanos”, declaró recientemente el ministro de Control de Fronteras, Chris Saunders.

“Sin embargo, debemos entender que el proceso de repatriación no es un proceso sobre el cual las autoridades gubernamentales de las Islas Caimán tengan un control total”, aclaró.

“Las Islas Caimán tienen obligaciones en virtud de la Convención de las ONU de 1951 con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo. Cada migrante tiene derecho a solicitar asilo y el derecho a apelar si la solicitud es denegada. Solo una vez que se complete este proceso, podremos comenzar el proceso de repatriación, y el cronograma para su regreso a Cuba también depende de la respuesta del gobierno cubano”, indicó Saunders.

No obstante, reconoció que, “como país pequeño, no podemos absorber todas las llegadas debido a nuestros propios recursos limitados. Es un problema complejo y que no se soluciona fácilmente”.

El principal desafío local causado por la reciente afluencia de inmigrantes cubanos es la provisión de viviendas adecuadas. Actualmente, los migrantes son ubicados en alojamientos separados alrededor de Gran Caimán y Caimán Brac. El objetivo a largo plazo es acomodar a todos los migrantes en una sola instalación.

Todos los migrantes cubanos que se encuentran actualmente en las Islas Caimán han solicitado asilo. De estos, 14 han agotado su proceso de solicitud de asilo o han retirado sus solicitudes y están a la espera de ser repatriados a Cuba.

En lo que va de 2022, ha habido dos vuelos de repatriación con cuatro migrantes de regreso a Cuba, dos en cada vuelo. El primer vuelo fue el 10 de julio y el segundo el 4 de noviembre.