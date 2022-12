Muere cubana que inspiró el popular sucu suco "Yo quiero bailar con María Elena"

La cubana María Elena García Monrabal, quien fuera la musa inspiradora de un popular sucu-suco, falleció este 3 de diciembre.

"Yo quiero bailar con María Elena" es un sucu-suco escrito por el compositor Avelino Cabrera. Lo compuso el 12 de noviembre de 1975, en honor a una compañera de trabajo. El tema musical quedó inmortalizado por el rey del sucu-suco, Ramón "Mongo" Rives Amador (1929-2022).

"Ella era bonita, trabajaba en la emisora Radio Caribe y él estuvo trabajando en la emisora también. Entonces él me hizo un escrito y me pidió que le hiciera un número. Me metí un día en eso y dije: 'yo quiero bailar con María Elena mi sucu-suco', ese va a ser el estribillo", contó Mongo Rives.

Las declaraciones del artista quedaron registradas en el documental "María Elena" dirigido por Maikel Jorge Pascual en 2014.

También Cabrera fue entrevistado sobre la canción. Recordó que Mongo Rives hizo ajustes en la letra que se alejaban un poco del mensaje que él quería transmitirle a María Elena, pero aún así. llevó la grabación a varias emisoras de radio en Cuba y el tema musical poco a poco fue ganando popularidad.

María Elena, la dama del sucu-suco, abandonó Cuba hace varios años para residir en Estados Unidos. Mongo Rives bromeó con que "nunca le avisó".

"Es un orgullo, soy popular en Gerona, en la Isla. La canción es un éxito nacional e internacional. Ellos son bellas personas y yo respeto mucho a Rives por su tradición musical", dijo María Elena. Aseguró que entre ella y Cabrera solo hubo una relación profesional pero comentó que "cuando alguien se inspira es por algo".

"Era muy bonita pero nunca me declaré. La forma de decirle sus cualidades, fue a través del sucu-suco", confesó el autor de la canción.

Este fin de semana se conoció la noticia de la muerte de María Elena, fuera de Cuba. En su tierra natal, la Isla de la Juventud, los pineros dejaron mensajes de condolencias para familiares y amigos a través de redes sociales.

"He visto la triste noticia de que falleció María Elena García Monrabal, inspiradora del más famoso de todos los sucu-suco, Yo quiero bailar con María Elena, inmortalizado por Mongo Rives. Nunca podrá ser olvidada", dijo un cubano en el grupo de Facebook Isla de la Juventud-Cuba.

La publicación fue comentada por decenas de personas y entre ellos por el hijo de María Elena, Ricardo Machín, quien agradeció las muestras de afecto hacia su madre.

"Mi mayor agradecimiento a todos por recordar mi querida mamá. Mantuvo una sonrisa hasta sus últimos minutos. Muchas gracias a todos", dijo Machín.

Mongo Rives, el rey del sucu-suco, murió el 21 de enero de 2022, en la Isla de la Juventud, a los 92 años.

Rives dedicó su carrera artística a promover el género sucu-suco. Atribuía la creación de esta música a su abuela Bruna, quien fue una campesina pinera amante de las fiestas y guateques.