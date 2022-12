Laura Treto celebra los siete meses de su hija Havana: "Es maravilloso estar a tu lado viéndote crecer"

El tiempo pasa demasiado rápido. Havana, la bebé de Laura Treto, ya tiene siete meses, pero eso sí cada día está más linda.

La maternidad vino acompañada de momentos difíciles para la actriz cubana, pero también de otros muchos de tanta felicidad que intenta dejarlos grabados para toda la vida.

“Hace 7 meses pasé un dolor muy grande. Tenía tanto dolor que cuando nació no quise mirarla, hoy no puedo dejar de hacerlo ni un segundo, la miro para grabar cada instante que me lleva el tiempo. Es maravilloso estar a tu lado viéndote crecer. Feliz cumple mes pequeña Havana”, escribió Laura Treto en su perfil de Instagram.

En la publicación la artista incluyó fotos de la pequeña, no importa si Havana se está riendo, se queda pensativa mirando a la cámara o concentrada en las flores que sostiene en sus manos, en cada pose es pura ternura.

Varios seguidores de la actriz han caído rendidos ante el encanto de Havana y como era de esperar se sumaron a las felicitaciones para la niña.

“Feliz cumple mes para la bella Havanita”; “Es que es es una belleza”; “Feliz cumple mes a la bella Havi”; “¡Qué ternurita!”; “Ay me derrito, qué bella”; “Cada día más linda Dios la bendiga siempre”, escribieron algunos en los comentarios al post.

Desde su nacimiento el pasado mayo, Laura Treto se ha encargado de registrar los instantes que comparte junto a su pequeña.

Havana se ha convertido incluso en la protagonista de varios de los divertidos reels que publica su mamá en Instagram. ¡Tan pequeñita y ya tiene un montón de followers!

A finales de noviembre pasado Laura Treto viajó a Cuba, por primera junto a la niña, para que conociera a su abuelo, el también actor Jorge Treto, una visita en la que no faltaron las fotos por las calles de La Habana y en el malecón de esa ciudad.

Pero si de fotos se trata, la bebé tiene también algunas para el recuerdo de su primer disfraz de Halloween y de Navidad.

