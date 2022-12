Díaz-Canel y Malmierca cantan la Guantanamera en karaoke en San Vicente y las Granadinas

Foto © Captura de Facebook / API - The Agency For Public Information : St. Vincent and the Grenadines

La popular canción cubana "Guantanamera", basada en las primeras estrofas de los Versos sencillos del poeta José Martí, atribuida a Joseíto Fernández e interpretada por figuras legendarias de la música cubana como Celia Cruz, quedó arruinada este domingo en las cuerdas vocales del gobernante Miguel Díaz-Canel y del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz.

En una sesión de karaoke durante su visita a San Vicente y las Granadinas -como parte de una gira regional por varias islas del Caribe- los dirigentes cubanos hicieron gala de su completa incapacidad para alcanzar las notas altas de la icónica -y quizás más conocida- canción del país, como deja ver un fragmento del "recital", compartido por la agencia API (The Agency For Public Information) en Facebook.

Malmierca no temió en ser el primero en empuñar el micrófono y trató, con la insipidez que lo caracteriza, entonar el estribillo de la "Guantanamera".

Como si no bastara con ese breve fragmento para erigir como el máximo representante de los ridículos a Malmierca, el ministro pasó el cetro a Díaz-Canel quien, al parecer, se “desayunó” en ese momento que su campanilla del velo del paladar no era apta para alcanzar un Sol o un Do mayor en las estrofas de los Versos Sencillos.

Dicho de otro modo, a Díaz-Canel "se le fue el galillo" y, de casualidad, el momento más crítico resultó ser el correspondiente al fragmento “Con los pobres de la tierra / quiero yo mi suerte echar”, cuando no pudo sostener las notas coincidentes con los finales de verso.

Con una mano en el oído derecho, aparentando entonar la melodía, el gobernante continuó vocalizando, entre risas y palmadas de los asistentes que se deleitaban con semejante función.

Desde el público, emocionada, Lis Cuesta coreaba la letra y aplaudía. La primera dama no cabía en su silla por la emoción que le generaba ver al "dictador de su corazón" protagonizar ese circo.

(Se desconoce, hasta el momento de redactar esta nota, si Cuesta pidió el micrófono para sumarse al karaoke).

Este hecho, sin embargo, no es el único "papelazo" encarnado por el gobernante en esta gira. En su despedida de las autoridades de San Vicente y Las Granadinas, enfrentó el difícil reto de pronunciar un par de oraciones en inglés que fueron objeto de burlas en redes sociales.

“Saint Vincent and the Grenadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí said: ‘Love is paid with love’”, era el reto idiomático que Díaz-Canel suspendió con creces.

No pocos repararon en que en la frase final en vez de love, al citar a José Martí, parecer decir loss o lost, entre otras críticas referidas a su pésima pronunciación.

Miguel Díaz-Canel y su comitiva se encuentran actualmente en una gira presidencial por varios países del Caribe, y uno de los primeros destinos fue San Vicente y las Granadinas donde, entre otras actividades, visitó un centro médico en el que trabajan una veintena de doctores, enfermeras y técnicos cubanos.

Tras dejar ese país, partió hacia Barbados, donde ya se reunió con la primera ministra de de ese país, Mia Amor Mottley.