Las redes estallan en burlas por el inglés de Díaz-Canel en San Vicente y Las Granadinas

Miguel Díaz-Canel se despidió de las autoridades de San Vicente y Las Granadinas con un par de oraciones en inglés cuya desafortunada pronunciación desató en pocas horas decenas de burlas en redes sociales.

“Díaz-Canel el bilingüe para ustedes...Creo que este inglés debe considerarse un logro de la revolución”, bromeó en Twitter el activista Markito Shango, quien calificó lo escuchado de “mandarín, Sain Vincenin in de granadina”, al tiempo que sugirió no perder de vista la cara de desconcierto del intérprete al escuchar al gobernante cubano.

“Saint Vincent and the Grenadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí said: ‘Love is paid with love’”, era el reto idiomático que Díaz-Canel suspendió con creces.

“Parece una chama de sexto grado”; “Parece que está dirigiendo una orquesta, ¡el disléxico!”; “Morí”; “¿Qué ha tocado ese?”; “Narniam language. No martian”, “¡Qué clase papelazo!”; ¡Oh my God, acabaste, pero es que no sé qué decir, alabao”, comentaron varios cubanos que se burlaron abiertamente del tremendo desacierto de pronunciación del gobernante cubano.

No pocos repararon en que en la frase final en vez de love, al citar a José Martí, parecer decir loss o lost.

“¡El fenómeno! Meses enteros aprendiendo estAs cortas frases para impactar al mundo y al final en vez de decir love dice loss! ¡Qué mediocre!”, comentó un internauta.

“Lost pay with lost”, “Lof canounli vi repeil wis los”, conjeturaron otros intentando interpretar lo dicho.

“Nos va a matar de la risa. A veces creo que lo hace para que nos entretengamos y se nos olvide que es un sing... que está vendiendo la isla a pedazos”, sentenció un comentarista.

Tampoco faltó quien calificara a Díaz-Canel de “musa inspiradora de memes” y quien da por hecho que lo leído fue escritura fonética y ni así pudo hacerlo bien.

Miguel Díaz-Canel se encuentra actualmente en una gira presidencial por varios países del Caribe, y uno de los primeros destinos fue San Vicente y las Granadinas donde, entre otras actividades, visitó un centro médico en el que trabajan una veintena de doctores, enfermeras y técnicos cubanos.

Tras San Vicente y las Granadinas, Díaz-Canel y su comitiva partieron hacia Barbados, donde ya se reunió con la primera ministra de de ese país, Mia Amor Mottley.

Díaz-Canel quiere que los cubanos aprendan inglés: "Cuba no puede quedar atrás"

En marzo de 2018, incluso antes de ser designado presidente, Díaz-Canel advirtió que era necesario prestar atención a la enseñanza del idioma inglés en Cuba, algo que dijo durante la reunión de Balance de los objetivos del año 2017 del Ministerio de Educación Superior (MES).

En varias ocasiones durante su mandato se ha mostrado partidario de la enseñanza del inglés en la isla.

“Perfeccionar la enseñanza del idioma Inglés en las aulas cubanas es un reto para educadores de todo el país. Sobre las alternativas y soluciones que para ello se buscan, dialogamos esta mañana con una representación del claustro de @UCPVarona”, escribió en Twitter en abril de este mismo año.

Sin embargo, a la vista del fiasco EN San Vicente y las Granadinas, no ha faltado quien pregunte si acaso Díaz-Canel aprendió el idioma con la profesora cubana que se viralizó hace unos meses en redes sociales, cuya pronunciación también dio mucho de qué hablar.