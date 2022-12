"Me van a asesinar": Piloto que escapó de Cuba en avioneta angustiado por posible deportación

El piloto Rubén Martínez Machado, quien permanece detenido en Florida tras su arribo en octubre en una avioneta rusa AN-2 procedente de Cuba, está angustiado porque dice estar seguro de que si lo deportan a la isla lo acabarían fusilando, según el Código Penal entrado en vigor el 1 de diciembre.

“Temo por mi vida, por la de mi familia. Me siento muy preocupado porque no me han dicho nada de mi caso. Me tienen aquí en total incertidumbre y como quiera que sea eso me afecta psicológicamente”, dijo Martínez Machado en videollamada con Univision 23.

“Me pueden no, me van a asesinar, ya no es una cuestión de si lo van a hacer o no, es que lo van a hacer”, añadió el joven de 29 años quien este miércoles requirió terapia psicológica en el centro de inmigración de Pompano Beach, en el condado de Broward, donde permanece detenido desde hace casi 50 días.

Su mayor temor es el riesgo de una deportación porque, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal, su caso podría terminar en pena de muerte.

El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte en 24 delitos, entre los que se incluyen los actos contra la seguridad de la navegación marítima, los aeropuertos y vehículos de aviación.

(Fuente: Captura de Univision 23)

“Entonces, no le den ese placer a esa gente, de que tomen mi vida por gusto”, concluyó Machado Martínez, quien está detenido sin derecho a fianza.

Eduardo Soto, abogado del piloto cubano, explicó en declaraciones al citado medio que están preparando un documento según el cual la corte acepta que, por haberse llevado un avión de Cuba, el caso de Machado cae directamente dentro del nuevo Código Penal y que su vida corre peligro si regresa a Cuba.

Existe el precedente del fusilamiento de los tres jóvenes que intentaron secuestrar la lanchita de regla en abril de 2003.

Tras su arribo a Florida, a Rubén Martínez Machado le presentaron formalmente cargos por entrada ilegal a territorio norteamericano y el juicio se realizará presuntamente en los primeros días de enero de 2023.

A comienzos de noviembre Elisa Machado, madre del piloto, dijo estar un "poco decepcionada" del trato que ha recibido su hijo en EE.UU., y advirtió de que si es devuelto a la isla, Ruber irá preso.

Negativa de fianza

Tras 11 días recluido en un centro de detención de Servicio de Inmigración (ICE), el 7 de noviembre pasado las autoridades estadounidenses negaron la posibilidad de que Rubén Martínez peleara su caso de asilo político en libertad bajo palabra.

“El gobierno estadounidense, a través de la Fiscalía, salió con bastante agresividad en contra del señor Rubén Martínez Machado. Incluso, presentó argumentos pidiendo detención mandatoria, argumentando que el robo del avión es un crimen y, debido a ello, había violado la ley de Cuba y la de Estados Unidos”, declaró su abogado, Eduardo Soto.

Antes el propio Soto había asegurado en otra rueda de prensa que haría todo lo posible para que su defendido permaneciera en territorio estadounidense, aunque admitió también como cierta la posibilidad de que pudiera ser deportado. En el mismo encuentro, Soto indicó que el caso había sido puesto ante un juez de inmigración sin necesidad de pasar antes por el procedimiento de la entrevista de miedo creíble.

Ruben Martínez arribó a Estados Unidos en la mañana del viernes 21 de octubre, procedente de Sancti Spíritus, a bordo de una avioneta monomotor Antonov An-2 que aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en el humedal de los Everglades.

Poco después de tocar tierra tras una hora de trayecto, el joven de 29 años fue puesto a disposición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

Públicamente el gobierno cubano calificó la sustracción de la aeronave de “acto de piratería aérea", tipificado como delito en convenios internacionales ratificados por Cuba y EE.UU.