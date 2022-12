Oficial del MININT revela interioridades del régimen tras escapar de Cuba en una lancha

Ernesto Alemán, un mayor del Ministerio del Interior (MININT) que escapó de Cuba en una lancha, asegura que hay mucha desmotivación dentro de las filas de esa organizacion y que cada vez son más los jóvenes que están pidiendo la baja de la entidad castrista.

Afirma, además, que el 11J marcó un antes y un después para muchos que oficiales que no estuvieron de acuerdo en salir a reprimir.

“Hay mucha desmotivación dentro del Ministerio del Interior. Las bajas en el MININT llueven. Hay muchos jóvenes desmotivados producto de la misma situación que tiene el país y de las mismas cosas que han venido acarreando todos los problemas de Cuba. Eso ha hecho que muchos jóvenes se desmotiven y se vayan”, dijo Alemán en la primera parte emitida de entrevista exclusiva que concedió a America Tevé.

El cubano, que era jefe decomunicaciones de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), explicó que para pedir la baja del Ministerio del Interior puedes pasarte hasta un año esperando, y que una vez que la pides eres considerado “como un traidor”.

Alemán definió la represión gubernamental del 11J como uno de los días más tristes de su vida y el que "llenó su copa".

“Ese fue uno de los días más tristes de mi vida y el que llenó mi copa. Cuando pasaron los hechos yo estaba con unos amigos en mi casa compartiendo y uno de mis hijos me muestra lo que estaba pasando. Automáticamente me cambié de ropa y en el momento en que me estaba vistiendo me hicieron la llamada de que debía ir para la unidad”, relata.

"Cuando se empezaron a tomar las decisiones de salir a combatir todo esto que estaba pasando yo cogí, senté a todos mis subordinados y les dije: ‘todos ustedes se van para sus oficinas, nosotros no somos operativos ni hemos estudiado para combatir ni reprimir a nadie. Todo el mundo se va para su oficina’”, cuenta que le dijo a quienes estaban bajo su mando.

Ernesto Alemán -quien en la parte de la entrevista emitida no precisó si tal decisión le trajó consecuencias- cuenta que salió de Cuba en agosto de este año.

Indicó que cuando te percatas de que pasaste toda tu vida estudiando para acabar haciendo una cosa que se aleja de tu vocación, “te das cuenta de que estás mal ubicado”.

"Cuando te das cuenta de que nos echaron a fajar con la población, te preguntas ¿qué estoy haciendo aquí?”, cuestionó.

Ernesto Alemán, que trabajaba como jefe de informática y comunicaciones del DTI precisó que salió de Cuba el 21 de agosto en un barco de pesca de unos amigos que le avisaron de una salida ilegal.

“Teníamos muy buenas relaciones y me avisaron de que habían decidido salir de Cuba. Ellos sabían mis intereses y me ofrecieron montarme en el viaje con ellos, no lo pensé”, concluyó el exoficial cubano, quien subrayó que el 11J marcó un antes y después para muchos oficiales que, como él, comprobaron hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno.

Ernesto Alemán también habló del operativo de desinformación organizado por el régimen cubano para contrarrestar el papel de los influencers en la isla, algo que el citado medio prometió para la segunda parte de la entrevista.