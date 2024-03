Manuel Marrero asegura que son "blandengues" contra la corrupción

El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, volvió a su llamado de no soportar actitudes “blandengues” en el enfrentamiento a la corrupción en Cuba, lo que consideró “un tema transversal, que es de todos”.

La palabra, parece que del gusto del político cubano, volvió a sonar en medio del Palacio de la Revolución y durante una reunión del grupo que atiende el tema a nivel nacional, según un informe de la Presidencia de Cuba.

“Hasta que nosotros no cerremos filas desde las fábricas, el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, no se indague en las causas y condiciones, no se cerrarán esas puertas que son las que dan entrada a que ocurran todas estas cosas desagradables a la población, y no vamos a tener los resultados con toda la integralidad que demanda este fenómeno que es de seguridad nacional”, dijo Marrero ante un auditorio conformado por altos funcionarios, militares, y dirigentes provinciales que también se incorporaron mediante videoconferencia.

Para Marrero esta actuación debe ir acompañada de una comunicación “oportuna, veraz, y con todo el sentido crítico y autocrítico, como parte de uno de los pilares de la gestión de Gobierno, que es la comunicación política, institucional y social de cara al pueblo», expresó.

En otro sentido, ante las carencias que vive la población cubana, el primer ministro reconoció que los principales robos suceden en productos de mayor demanda, como son actualmente el arroz, la harina y el aceite.

El Jefe de Gobierno cubano preguntó cuestiones básicas en un mar de escasez y de degradación de valores sociales, como está ocurriendo en el contexto de la isla. “¿Cómo se entiende esto?, ¿Cómo se explica eso sí sabemos que esos son los productos más complejos? ¿Qué medidas adicionales hemos tomado para reforzar la custodia y protección de esos alimentos tan escasos, que tanto nos cuestan?” inquirió a sus interlocutores.

Sin ofrecer una fórmula eficaz para responder a estas preguntas, Marrero Cruz también llamó a incrementar la exigencia ante todos estos asuntos, y observar el papel, incluso la participación, que puedan tener cuadros a diferentes niveles en este tema.

La arenga de Marrero, repetida una y otras veces en las reuniones donde se sientan las mismas personas a escuchar las “reflexiones” del primer ministro, llegan en un contexto en el que sigue presente el escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrado el ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, la cara más visible de los supuestos cambios económicos que se han llevado adelante en la isla desde 2020.

En una nota firmada por el gobernante cubano y primer secretario del Partido Comunista Miguel Díaz-Canel, “a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total” de las conductas que se le imputan a Gil, entre las que enumeró “la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.

Junto a Gil han sido detenidos, hasta el momento y con conocimiento de la opinión pública, el propietario de AgroIndustrial Media Luna, una exitosa empresa en Ciego de Ávila que produce jugos de frutas y otros productos bajo la marca Tuaba, Fernando Javier Albán, así como la esposa del ex ministro, mientras permanece incomunicada en su casa la hija de ambos.

En enero de este año, al explicarle a los trabajadores de la Hilandería Inejiro Asanuma de Gibara cómo hará el gobierno de Miguel Díaz-Canel para “corregir las distorsiones y reimpulsar la economía”, Marrero justificó estas acciones empleando la palabra blandenguería.

“¿Qué más podemos hacer?... Vamos a tener mano dura con todo lo mal hecho. Vamos a irle arriba a la chapuzaría, a la blandenguería. Tenemos que sumarnos todos para realmente lograr los objetivos, que no son otros que ver cómo logramos salir de esta situación, y lograr una mayor prosperidad para nuestro pueblo”, dijo en ese momento.

Unos meses más tarde, ante el anuncio de una cruzada contra los transportistas privados que incrementen las tarifas de los servicios a la población, aseguró que no se andarán con "blandenguerías" a la hora de imponer sanciones.

En un encuentro con funcionarios del Ministerio de Transporte de todo el país, instó a eliminar la "blandenguería" en el enfrentamiento a la posible subida de precios que traería la entrada en vigor de sus nuevas tarifas el pasado 1 de marzo.