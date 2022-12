Gloria y Emilio Estefan reciben Medalla del Bicentenario del Museo Nacional de Historia Estadounidense

La cantante cubana Gloria Estefan y el productor Emilio Estefan recibieron la Medalla del Bicentenario James Smithson del Museo Nacional de Historia Estadounidense.

La famosa pareja cubanoamericana fue premiada junto a otros dos músicos, Dave Grohl y Susan Tedeschi, durante una ceremonia especial por sus "contribuciones a la experiencia estadounidense a través de la música, y el impacto cultural que han tenido en el sonido estadounidense".

La ceremonia se realizó como parte de la inauguración de la primera exposición de larga duración sobre la historia del entretenimiento, "Entertainment Nation", en la que se exhibe el vestido que usó Gloria para el videoclip de "Rhythm is Gonna Get You" en 1987 y una tumbadora perteneciente a Emilio.

"Qué honor recibir hoy esta medalla y tener una parte de nuestra historia como parte de la exhibición en el @smithsonian American History Museum #americandream", escribió Emilio Estefan en sus redes sociales.

La Medalla del Bicentenario James Smithson se estableció en 1965 en honor al bicentenario del nacimiento de Smithson. Se le otorga a personas que han hecho contribuciones importantes al avance de las áreas de interés de la Institución.

Gloria Estefan, ganadora de siete premios Grammy, saltó a la fama como la cantante de Miami Sound Machine. Siguió su carrera en solitario con más de 100 millones de discos vendidos. Es una de las anfitrionas de la versión hispana del show de Facebook de Jada Pinkett Smith, "Red Table Talk: The Estefans". Gloria también es actriz y recientemente estrenó el exitoso remake de The Father of The Bride, junto a su coterráneo Andy García.

Emilio Estefan es ganador de 19 premios Grammy. Comenzó su carrera con la banda Miami Latin Boys, que más tarde se convirtió en Miami Sound Machine. Es uno de los productores más exitosos en la industria de la música, y fundador de los Premios Grammy Latinos.

En 2015, la pareja recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. El musical de Broadway On Your Feet! cuenta la historia de cómo Emilio y Gloria Estefan se convirtieron en una sensación internacional.

