Ya está aquí “Mentiras", lo nuevo de Eduardo Antonio y Lenier con Imaray como protagonista del videoclip

Eduardo Antonio y Lenier Mesa están de estreno este viernes con “Mentiras”, una canción que llegó acompañada de un videoclip con la actriz e influencer Imaray Ulloa como protagonista.

A través de su perfil en Instagram, El Divo de Placetas anunció el lanzamiento junto a un fragmento del videoclip.

“`Mentiras´ ya disponible en todas las plataformas digitales. Qué lindo”, escribió en una de las publicaciones.

El videoclip, dirigido por el realizador Adrián Sánchez Vila, fue filmado en el Jardín Botánico Mery Farms por lo que las imágenes son realmente hermosas.

A ello se suma la sensualidad de Imaray Ulloa en todos los momentos del audiovisual, en el que interpreta a la pareja de Eduardo Antonio.

Como bien lo anuncia su título, el tema habla de engaños e infidelidad. “Mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. Juegas a manos llenas con la vida creyéndote que al mundo engañarás”, canta Lenier al comienzo del tema.

“Yo no creo en tus palabras, porque hay palabras que hieren, hay palabras que matan, pero solo son palabras”, dice por su parte el estribillo de la canción, en la que ambos se hicieron acompañar por un grupo de mariachis.

En el canal de YouTube de El Divo el tema ya acumula varios comentarios: “Grandes los dos qué bellas voces”; “Bello tema y hermoso video. Espectacular no me canso de escucharlo”; “¡Me encantó esta colaboración!”; “Bella, me encantó y tremendos artistas”, escribieron algunos.

Los fans de Eduardo Antonio están a la espera de otro estreno del artista, pues anunció recientemente que está preparando un tema junto a Srta Dayana.

Los seguidores de Lenier, dos veces ganador en la última edición de los Latin Grammy, también están pendientes de su próximo lanzamiento, pues muchas canciones del artista se han convertido en rotundos éxitos.

