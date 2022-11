Lenier Mesa dedica a Cuba sus dos Latin Grammy

¡De tres, dos! Así se resume la primera participación de Lenier Mesa en los Latin Grammy 2022. El artista triunfó en dos de las tres categorías en la que estaba nominado y dedicó ambos reconocimientos a su país natal.

El cantante cubano se llevó los Grammy junto a Marc Anthony, uno en el apartado Mejor Canción Tropical por el tema “Mala” que coescribieron, y otro a Mejor Álbum de Salsa por el disco Pa´llá Voy del cantante estadounidense en el que figura como compositor.

“Estos Grammy se los dedico a mi familia, se los dedico a Cuba y a todos mis latinos. Gracias”, escribió Lenier en su perfil de Instagram junto a una foto en la que sostiene las dos estatuillas.

Uno de los que no dejó pasar la oportunidad de abrazar y felicitar al cantante en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino, de Las Vegas fue Emilio Estefan: “Muy merecido porque has trabajado mucho por eso. Muy orgullosos de ti. Eso es bueno, que vean que los cubanos tenemos sabor y estás acabando”.

Captura Instagram / Lenier Mesa

En los comentarios a la publicación en Instagram de Lenier, Emilio señaló que estos dos galardones son “un gran mensaje para la juventud de Cuba que va a crear un nuevo futuro y que yo creo tanto. Van a enseñar al mundo todo el talento y vivir en libertad. Nuestro país va a ser el gran ejemplo”.

Captura Instagram / Lenier Mesa

Otros artistas cubanos se sumaron a las felicitaciones, entre ellos Willy Chirino, Chocolate MC, Srta Dayana, El Micha, Divan, El Chulo, Yuliet Cruz, Yomil Hidalgo, Aly Sánchez, Diana Fuentes y muchos más.

Captura Instagram / Lenier Mesa

Lenier también tenía otra nominación a Álbum del Año, igualmente por el disco de Marc Anthony, pero en este apartado el galardón fue para la española Rosalía por Motomami.

El intérprete de “Cómo te pago” asistió a la gala de premiaciones en compañía de su esposa Yosleny González, quien una vez más estuvo junto al artista en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Captura Instagram / Lenier Mesa

En esta 23 edición de los Latin Grammy también resultaron ganadores los cubanos Ángela Álvarez, Chucho Valdés, Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba y Síntesis, Eme y X Alfonso.

