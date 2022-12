Resuelto caso de asesinato en Florida por coincidencia en prueba de ADN tras 28 años

Un caso de asesinato de hace 28 años fue resuelto en Florida mediante una coincidencia en prueba de ADN, según declaraciones a medios locales de autoridades del condado de Broward.

El sheriff Gregory Tony, junto a efectivos de la Unidad de Homicidios en Casos Sin Resolver (BSO) y del laboratorio criminalística del citado condado del sur de Florida informaron este martes a la prensa los resultados finales de un caso sin resolver desde abril 1994, relacionado con el asesinato de Lillian DeCloe, de 89 años, en su casa de Pompano Beach.

Local 10 refiere que en 2019, los investigadores de BSO reabrieron el caso de DeCloe y encontraron ADN en su camisón, ya que el asesino la había agredido sexualmente.

Tras el análisis de esa evidencia en el laboratorio de criminalística, se descubrió que el ADN coincidía con el de un hombre que había pasado tiempo en una prisión de Florida y familiar de un vecino de la víctima, llamado Johnny Mack Brown.

El sheriff Gregory Tony comentó que Brown era un veterano de Vietnam que sufría estrés postraumático y drogadicción, que había muerto hace más de una década, pero los investigadores exhumaron su cuerpo y encontraron una coincidencia de ADN con Brown.

"Cuando se comete un asesinato en cualquier parte de este condado se crea una onda expansiva y devastación, de miedo, y la incertidumbre y la inseguridad en los entornos en los que vivimos", dijo Tony.

"Eso no desaparece cuando muere un sospechoso, no desaparece con la muerte del testigo, no desaparece cuando la víctima, si es asesinada se ha ido, esas manchas aún permanecen dentro de esta comunidad", comentó, además.

La BSO considera ahora el caso cerrado y los miembros de la familia dicen que sienten que DeCloe puede descansar finalmente en paz.

En julio de 2020 se conoció también que la oficina del Sheriff del condado de Monroe finalmente resolvió el misterioso caso conocido como "Valentine Jane Doe Homicide", relacionado con el asesinato de una joven de 18 años desde hacía 30 años.

La joven encontrada con signos de estrangulamiento el 15 de febrero de 1991 en una zona boscosa frente a la US 1 cerca de Mile Marker 35, pudo ser identificada como Wanda Deann Kirkum.

Los registros indicaron que la mujer tenía 18 años y vivía en Hornell, Nueva York, pero nadie la reportó como desaparecida y sus padres ya murieron.

El detective de la unidad de delitos mayores Vince Weiner se asoció con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para resolver el misterio de la muerte de Kirkum usando una novedosa tecnología de ADN para identificar a la víctima y al asesino.

La información obtenida confirmó que el autor del crimen fue Robert Lynn Bradley, un hombre que tenía 30 años al momento de los hechos y que también fue asesinado en Texas 14 meses después.