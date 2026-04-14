Arrestan a sospechoso de abatir a tiros a un hombre frente a su casa en Hialeah

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Johnny George Mays, de 48 años y residente de Cutler Bay, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado por el tiroteo mortal contra un hombre que fue abatido a balazos el pasado 28 de marzo frente a su vivienda en Hialeah.

Según el informe de arresto, la Policía de Hialeah respondió esa mañana, alrededor de las 6:45 a.m., a la cuadra 600 de West 15th Street tras recibir un reporte de disparos.

Los agentes encontraron a la víctima tendida en la entrada vehicular de su casa con múltiples heridas de bala y fue declarada muerta en el lugar. Su identidad no ha sido divulgada públicamente.

Los investigadores hallaron cinco casquillos en la escena y recuperaron videos de vigilancia que registraron el tiroteo con detalle.

Las imágenes mostraron que el vehículo estuvo apostado a una cuadra durante más de una hora, esperando a que la víctima saliera de su casa.

Cuando la víctima emergió, el sospechoso se aproximó en el vehículo, descendió corriendo con los brazos en posición de disparo y le disparó múltiples veces en la parte superior del cuerpo con una pistola 9 mm, antes de regresar al vehículo y huir.

Los investigadores identificaron el vehículo utilizado en el crimen y hablaron con su propietario registrado, quien indicó que el auto estaba en posesión de Mays desde finales de 2025. Eso permitió identificar a Mays como el autor de los disparos y proceder a su arresto cerca de su domicilio en Cutler Bay.

Antes de ser ingresado a la cárcel Turner Guilford Knight el pasado sábado, Mays fue hospitalizado temporalmente en el Jackson Memorial Hospital.

El acusado invocó su derecho a un abogado y no habló con los investigadores.

Mays enfrenta también el cargo de posesión de arma de fuego o municiones por parte de un delincuente convicto, ya que una verificación de antecedentes reveló que tiene condenas previas por robo a mano armada y tráfico de drogas. Este lunes, un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del tiroteo. El caso se suma a una serie de incidentes violentos registrados en Hialeah durante los primeros meses de 2026, entre ellos el crimen del pasado 12 de marzo, cuando un hombre de origen cubano fue abatido frente a un edificio de apartamentos en esa misma ciudad.