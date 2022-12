Cubano hospitalizado en Miami por grave infección contraída en la selva del Darién

Un emigrante cubano se encuentra hospitalizado en Miami con una grave infección que contrajo en la selva del Darién.

El paciente, identificado solo como Anthony, de 24 años, está ingresado en el hospital de Hialeah con serias lesiones en sus piernas.

"No saben qué tengo exactamente, me están haciendo pruebas para ver qué bacteria tengo. Creen que algún insecto me haya picado en la selva del Darién, o una infección que cogí por el camino", dijo al periodista Javier Díaz, de Univisión 23.

El viaje de Anthony desde que salió de Cuba duró tres meses y abarcó 11 países. Hace algo más de un mes está a Estados Unidos, y nada más llegar, le empezaron a salir las heridas en el pie.

Al no saber cómo funciona el sistema de salud estadounidense y no tener seguro médico, no acudió al hospital hasta el fin de semana, cuando sus lesiones empeoraron.

"Tenía miedo, no sabía si podía venir al hospital o no, si me cobraban cuando llegara. Estuve en la casa como tres semanas, haciendo tratamiento en el pie yo mismo, automedicándome...", detalló.

Una vez que se decidió ir a urgencias, descubrió con satisfacción que en el hospital lo atendieron sin preguntarle nada, pues su caso era una emergencia.

No es la primera vez que un cubano contrae una enfermedad raro durante su paso por la selva del Darién.

En 2018, Ramón Alonso Quesada, de 32 años, quien llegó a Estados Unidos tras una travesía por varios países de América Latina, fue ingresado por Leishmaniasis, una rara infección provocada por el parásito de ese nombre, que trasmite un mosquito de la selva, donde Ramón estuvo cuatro días.

El migrante cruzó la frontera de México y una vez en Nuevo Laredo, cuando fue detenido por las autoridades migratorias, informó lo que le sucedía, pero no le hicieron caso. Por ello, las picaduras en su cara y brazos comenzaron a inflamarse cada vez más.

Tras pasar la entrevista de miedo creíble, viajó a Miami, donde fue hospitalizado.