Muere Stephen "tWitch" Boss, el popular DJ del show de Elle DeGeneres

Stephen "tWitch" Boss, el popular DJ del show de Ellen DeGeneres, fue encontrado muerto este miércoles en una habitación de hotel en Los Ángeles, tras un aparente suicidio, a los 40 años.

Fuentes policiales revelaron al sitio especializado en entretenimiento TMZ que la esposa de Stephen, Allison Holker, acudió a una estación de policía de Los Ángeles este martes y dijo que estaba desesperada porque su esposo había salido de la casa sin el carro, lo cual no acostumbraba a hacer nunca.

Poco después, tras una llamada de emergencia médica en un hotel de Los Ángeles, tWitch fue encontrado con una herida de bala aparentemente autoinflingida y fue declarado muerto en el lugar.

El DJ y bailarín había cumplido sus 40 años en septiembre último y celebró nueve años de casado el pasado sábado.

Su esposa, también bailarina y a la que tWitch conoció luego de que ambos participaran en "So You Think You Can Dance", dijo en un comunicado enviado a los medios que "Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba, valoraba a la familia, a los amigos y a la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él".

"Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus seguidores", destacó Holker.

tWitch nació en Alabama y estudió Danza Interpretativa en Southern Union State Community College y en Chapman University.

En 2003, fue semifinalista en "The Wade Robson Project" de MTV y también en el concurso televisivo de talentos "Star Search".

Su ascenso a la fama comenzó cinco años más tarde, con su participación en la competencia de baile "So You Think You Can Dance", a la que más tarde regresó como juez.

En 2014, se unió al show de Elle DeGeneres como DJ y más tarde pasó a ser el productor ejecutivo del programa, un trabajo que mantuvo hasta que el show salió del aire este año, y que le valió el cariño del público.

"Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré", escribió DeGeneres en sus redes sociales.

Además de su esposa Allison, le sobreviven sus tres hijos: Weslie, Maddox y Zaia, de 14, 6 y 3 años, respectivamente.