Joven empleada cubana del US Bank en Kentucky celebra su ciudadanía

La cubana Camila Asenjo Pérez, empleada del U.S. Bank en la comunidad de Hopkinsville, Kentucky, celebró su adquisición de la ciudadanía estadounidense, un hecho que reseñó en su página web la entidad bancaria para la que trabaja.

La joven, que emigró con 16 años junto a su madre y su hermano, se mostró feliz por el estatus de ciudadana adquirido y manifestó la ilusión que le produce poder votar y pagar impuestos.

Consultora de relaciones con clientes de US Bank, Asenjo Pérez se siente arropada y bien valorada por sus empleadores. “Todos en la compañía me han apoyado mucho y han entendido mi meta y deseo de convertirme en ciudadana estadounidense”, dijo. “El gerente de mi sucursal incluso me ayudó a estudiar algunas veces”.

En un artículo publicado en la web de US Bank, la joven relató las dificultades que pasó a su llegada y durante los primeros tiempos de residencia en Estados Unidos.

“Fue muy difícil cuando llegué, especialmente por la barrera del idioma, ya que no hablaba nada de inglés. Yo estaba en la escuela secundaria y tenía que tomar las mismas clases que todos los demás”, recordó Asenjo Pérez.

Como muchos inmigrantes cubanos en el país, la joven tuvo que trabajar y aprender inglés por su cuenta para seguir con sus estudios y graduarse.

“Tuve que trabajar muy duro y tratar de aprender inglés por mi cuenta tanto como pude para poder graduarme. Yo también trabajaba a tiempo parcial y realmente no tenía a nadie en mi familia que tuviera el conocimiento para ayudarme. Lo conseguí gracias a mis esfuerzos y la amabilidad de un amigo”, dijo.

En un primer momento, la familia Asenjo Pérez se instaló en Arizona y años después se mudó a Kentucky. En este estado, la joven encontró trabajo en la sucursal de Hopkinsville del US Bank.

La oficina del US Bank de Hopkinsville -una comunidad que cuenta con una población aproximada de 31,000 habitantes- está encantada de tener a Camila entre su personal. Ella se siente feliz de poder hacer una diferencia para sus clientes de habla hispana y poder brindarles un mejor servicio.

“Da gusto ver el impulso para triunfar que tiene Camila”, dijo el gerente de la sucursal Brent Polley. “Como nuestra integrante más nueva del equipo, ha dado un paso al frente cuando se trata de cumplir objetivos y relacionarse con los clientes”.

Sus compañeros de trabajo estaban ilusionados con su proceso de convertirse en ciudadana estadounidense. “Todos estábamos emocionados de saber que estaba solicitando su ciudadanía y ansiosos por escuchar los resultados cuando tomó su prueba”, aseguró Polley.

“Estábamos encantados de tenerla como nuestro miembro más nuevo, pero ahora estamos muy orgullosos de llamarla compatriota”, añadió el jefe de Camila, una joven que siempre tuvo el sueño de emigrar a Estados Unidos y era muy consciente de que, si lo conseguía, el objetivo final era convertirse en ciudadana de ese país.

Para ello, Camila se pasó dos meses repasando las respuestas de las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Tras presentarse, la joven aprobó y pasó la ceremonia del juramento a finales de noviembre

“Me casé el año pasado, tengo un hijo de cinco años en casa y otro en camino, por lo que convertirme en ciudadana es un añadido maravilloso a este emocionante capítulo de la vida. Desde que me uní al US Bank, he sido testigo de varias ocasiones en las que es obvio que la empresa se preocupa por sus empleados. Desde el reciente aumento del salario mínimo, hasta la amabilidad que me han mostrado mis compañeros de trabajo… estoy feliz de estar aquí”.

Ahora Asenjo Pérez espera que sus padres puedan también cumplir el sueño de hacerse ciudadanos, para lo cual tendrán que esperar a llevar 15 años de residencia, ya que se presentarán al examen en español.