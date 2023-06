Deportan a cubano padre de dos niños en Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos deportaron el jueves a un cubano padre de dos niños, uno de ellos de apenas tres meses nacido en ese país.

Reinier Gutiérrez es uno de los 36 migrantes que llegaron a La Habana en el tercer vuelo de este tipo que realiza la administración Biden en apenas dos meses.

Desde Cuba, conversó con el periodista Javier Díaz, de Univisión, y se lamentó de que no le hubiesen dado una oportunidad, cuando sí lo hicieron con otras personas que cometieron delitos en Estados Unidos.

"No tuvieron piedad, no tuvieron nada con un niño que es ciudadano americano, que tiene enfermedades. Mi abuelo, que es una persona mayor y es ciudadano americano, y todas esas personas dependen de mí", cuestionó.

Gutiérrez estaba retenido desde el 11 de mayo, cuando se presentó en un centro de detención en Miramar. El joven entró al país en 2020 por la frontera sur, y las autoridades le impusieron una orden 220A (de deportación inmediata).

Su pareja, Roxana Maldonado, relató que debía que presentarse constantemente en un centro para migrantes.

"Él se presentaba, nunca dejó de cumplir, además en el tiempo que estuvo aquí jamás cometió ningún delito o infracción", subrayó.

La joven, que es ciudadana americana, detalló que no le permitieron casarse con él una vez detenido, lo que califica de "violación de mis derechos constitucionales".

"Su hijo está aquí, toda su vida está aquí. Ya no sé si llorar, si gritar, si enojarme (tengo) una impotencia", añadió entre lágrimas.

Roxana relató a América TeVe que desde el 13 de junio Reinier tenía denegado el paro de deportación, sin embargo, no les avisaron hasta el día antes de la devolución.

El miércoles, la llamó desde el Centro de Procesamiento Krome, y le contó que las autoridades le habían quitado todo el dinero, lo que significaba que lo enviarían a Cuba.

La joven denunció que su bebé de tres meses tiene problemas de salud y que posiblemente en septiembre deba ser operado.

Otro de los cubanos deportados es Dachel Caballero, quien dejó en Estados Unidos a su esposa y dos hijos, uno de ellos recién nacido.

Luego de cuatro años en el país, pasó los últimos 10 meses detenido en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Al momento de ser deportado ya tenía licencia de conducción, seguridad social y cuentas de banco.

"No sé por qué Estados Unidos me ha dado la espalda de esa manera después de haberme sacrificado tanto, de haber venido pr fronteras, pasando miles de cosas. No sé, están haciendo las cosas muy mal. Muchas personas con felonía las sueltan para la calle...", cuestionó.

El jueves, el gobierno de Estados Unidos repatrió a un grupo de 36 cubanos, todos hombres, quienes viajaron en un avión que partió al filo de las 11:00 am desde el Aeropuerto Internacional de Miami y aterrizó al mediodía en La Habana.

Según un comunicado del MININT, 13 de ellos habían salido ilegalmente del país por vía marítima, mientras que los demás viajaron al exterior de forma legal y luego se incorporaron a rutas irregulares para llegar a suelo estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en La Habana compartió la noticia en sus redes, y reiteró su llamado a no cruzar la frontera terrestre o marítima sin autorización.

"No solo ha sido un viaje en vano, ahora se les aplicará una prohibición de regresar por cinco años. No se arriesgue. Viaje seguro y legal", dijo en su Twitter.