Asesinan a un anciano en Camagüey para robarle

Braulio Sergio La O Abreu, un anciano cubano residente en Camagüey, fue asesinado el sábado para robarle una motorina, dinero y un teléfono celular, según reportes en redes sociales, donde la misma fuente aseguró que ya fueron detenidas tres personas por el crimen.

En la publicación sobre el "sangriento asesinato", la familiar de la víctima, identificada como Yeliani Cruz, reconoció el trabajo de las autoridades que “en menos de 72 horas tienen los tres monstruos asesinos, confesos ya”.

“Tristemente la vida no la recuperaremos, ya que masacraron a este pobre hombre tan pequeño entre tres brutos que lo único que ganaron fue nada, porque no les dieron tiempo. La moto la recuperaron y demás. No recuperaremos la vida de Sergio, pero ellos tampoco su libertad”, añadió Cruz, quien llamó a los cubanos a ser más precavidos ante el aumento de hecho violentos en Cuba.

(Fuente: Captura de Facebook/Revolico Camagüey Compra y venta de todo tipo)

El cuerpo fue encontrado por el hermano de la víctima el domingo, en un lugar poco poblado en las inmediaciones de una Unidad Empresarial de Base (UEB) de aseguramiento porcino, según precisó Cubitanow citando fuentes familiares.

“Asesinaron a mi padre, solito e indefenso, atado de manos y pies, enfrentándose a como pudiera a tres monstruos, a tres malditos diablos, a tres asesinos que lo sometieron a lentas torturas. No tengo paz. Esto duele mucho. Nadie debe pasar por este dolor. EPD Papito", comentó, por su parte, la hija de la víctima, Sahily La O Olazábal.

Comentario al post en grupo /Revolico Camagüey Compra y venta de todo tipo

En grupos de Facebook de cubanos residentes en la provincia de Camagüey la noticia ha generado consternación.

“No se me quita de la cabeza lo sucedido. ¡Qué brutalidad! Yo no tengo palabras. Solo en mi mente imagino por lo que pasó y digo ¿no hay corazón? ¿No hay sangre? ¿No tiene ni conciencia los que hicieron tal atrocidad? EPD, amigo Sergio”, cuestionó una conocida de la víctima.

CiberCuba se ha puesto en contacto con la familia de la víctima con vistas a recabar mayores detalles de lo sucedido.

Hasta el cierre de esta nota, medios oficialistas de prensa no han dado cuenta del brutal crimen, que se suma a otros registrados en Cuba las últimas semanas, lo que confirma el claro aumento de los índices de criminalidad en el país.