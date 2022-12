El Taiger se burla de la tiradera que le hizo El Chulo

El Chulo no quiso esperar mucho y, antes de lo que había anunciado, lanzó “Tremenda tranka”, su tiradera a El Taiger, quien no tardó en responder burlándose abiertamente del tema.

Una vez más Michelito Dando Chucho se dio a la tarea de dar seguimiento a la polémica entre ambos artistas a través de su perfil en Instagram y publicó el video de la reacción de El Taiger, quien se mofa de la tiradera y asegura que solo sirve para ir al baño.

“El que quiera cagar que escuche”, dice sin poder contener la risa.

El Chulo le respondió en sus historias con el mensaje: “Fin de la polémica con el mínimo, cuando me veas haz tu papel pa' creer en ti, que no creo en nadie”.

Desde la portada de la canción ya venía explícito su mensaje: Un gatico pequeño que llevan amarrado con el nombre de El Taiger y que de agresivo no tiene nada, junto a un cocodrilo cuya boca es más grande que el resto del cuerpo.

En una parte de la letra de la canción el reguetonero se refirió a los encontronazos que ambos han tenido a través de Instagram: “Dice la felina que me va a ir a buscar, dice que me está cazando y por las redes me quiere matar”.

De acuerdo con fans de El Chulo el tema está “duro y el que tenga miedo a morir que nos nazca, pegao ya”; “Muy duro mi hermano sin palabras”; “Final, se baila y se tiran pullas, me sirve, buena esa Chulo”.

Para otros, no obstante, “esta es la primera vez en la historia que una tiradera sin tener respuesta aún ya perdió”.

Varios cuestionan, incluido Michelito Dando Chucho, que la tiradera de El Chulo sea en versión reparto y con un ritmo bailable y no se parezca en nada a las disputas rapeadas dentro del género urbano.

Gustos y preferencias musicales a un lado, solo queda esperar a ver si El Taiger le responde a El Chulo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.