La guerra en el género urbano continúa: El Chulo pone fecha a su tiradera contra El Taiger

El Chulo y El Taiger están en medio de una disputa desde hace algunas semanas, pero ahora todo parece indicar que la tiradera entre ambos se moverá un poco de las redes sociales hacia el terreno musical.

En sus historias de Instagram, El Chulo anunció que le está preparando un tema a El Taiger: “48 horas R.I.P. `Tremenda tranka´”.

Captura Instagram / El Chulo

En un video, que compartió el influencer Michelito Dando Chucho en su perfil, se le escucha decir a El Chulo: “Yo prometí ya que iba a salir al paso. Finamente. Fuego con ustedes, pero no es fuego que te vamos a tirar una chispa, es fuego a tiempo completo”.

“Contigo es musical y ambiental también que tú eres una lata”, escribió también El Chulo en otra de sus historias.

Captura Instagram / El Chulo

Como era de esperarse El Taiger no se iba a quedar atrás y arremetió con una directa que también publicó Michelito Dando Chucho.

“Yo sé que él es descaraíto y tiene una pila de perfiles falsos y se mete a ver esto. Te lo estoy diciendo yo a ti. Ven a donde estoy yo que tú eres una chancleta de mete dedo (…) déjate de descaro, tiradera, musical, si tú dices que eres guarañón aguajea”, le respondió este.

Según El Chulo, tiene a El Taiger haciéndole “una directa cada una hora mínimo”, así que todo parece indicar que esto pica y se extiende.

Captura Instagram / El Chulo

Otro que está metido de a lleno en la polémica con el intérprete de “Papelito” es Chocolate MC, sobre todo después de que saliera a la luz el disco de El Taiger, Everglades.

A El Rey de los Reparteros no le gustó mucho que este incluyera en el álbum el remix de su canción “Morí Con Tu Pipi”, por lo que ambos han estado enfrascados en una guerra de memes e indirectas a través de Instagram.

En una de sus historias más recientes, Chocolate advirtió que El Taiger y el estudio de grabación Companioni están "metidos en camisa de once varas. Yo callado y trabajando. Guerra avisada no mata soldado. La música la hicieron ellos OK, la canción es mía. Legalmente en todos lados están embarcados (…) El dinero del álbum viejo ese me parece que no lo vas a ver”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Chocolate se ha encargado de recalcar que uno de los temas que más ha gustado en el disco de El Taiger es justamente ese remix.

Captura Instagram / Chocolate MC

Polémica aparte, El Chulo y Chocolate acaban de estrenar un tema “Amigo mío” que salió en compañía de un videoclip filmado desde una cárcel.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.