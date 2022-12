Osmani García hace de las suyas en Japón: "Yo no me voy a tomar esa guachipupa"

La relación del reguetonero cubano Osmani García con su esposa Laura Candeau ha estado marcada, además de por el romance y la pasión, por los viajes a destinos exóticos o lejanos, en los que el cantante siempre hace de las suyas.

Esta vez la pareja se encuentra en Japón y, mientras Laura ha decidido adentrarse al máximo en la cultura del país, Osmani aseguró que hay cosas que no piensa probar.

Ese es el caso de una ceremonia de té a la que la pareja acudió, en la que el cantante aseguró, mientras mezclaban agua caliente y un polvo verde con una brocha que "ni piensen que yo me voy a tomar esa guachipupa".

"Me da tremenda pena con Jackie Chan, con Bruce Lee, pero yo no me voy a tomar esa guachipupa verde, el color no me convence y el olor me recuerda a la jaula de los monos del zoológico, esa agua parece la de los cocodrilos del Zoológico de 26", dijo Osmani mientras la mujer revolvía el té.

Uno de los episodios más virales de Osmani en sus viajes con Laura fue cuando probó la leche de camella en Dubái y no reparó que estaba caliente. Su reacción se volvió viral y le sacó las carcajadas a miles de sus seguidores en redes sociales.

Osmani y Laura celebraron en Japón su segundo aniversario de pareja. Ambos han estado juntos también en Egipto, Turquía, Italia y Grecia.

