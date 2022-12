Henry Cavill dejará de ser Superman: Dos meses después de anunciar su regreso, lo despiden

Henry Cavill no volverá lucir la capa de Superman. O al menos no lo hará en una película de DC. Dos meses después de anunciar su regreso en el papel de superhéroe, el actor británico sorprendió a todos al anunciar que no continuará dando vida al personaje de DCU.

"Acabo de reunirme con James Gunn y Peter Safran y me temo que tengo malas noticias. Después de todo no regresaré como Superman. El estudio me dijo que anunciara mi vuelta en octubre, antes de su contratación, así que esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", escribió Henry Cavill, que unos meses atrás había renunciado a trabajar en The Witcher de Netflix. El papel de brujo será para Liam Hemsworth desde la próxima temporada.

"El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en este nuevo mundo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", agregó el actor.

Tras darse a conocer esta inesperada decisión que han tomado desde la cúpula de DC, James Gunn explicó que su objetivo es buscar una cara más joven para la próxima película de Superman. "Podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año", comentó antes de afirmar que la historia del próximo superhéroe con capa se centrará en una etapa más joven de la vida de Clark Kent.

"Pero acabamos de tener una gran reunión con él [Henry Cavill], somos grandes fans y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro", agregaron, sin descartar la idea de que Cavill vuelva a participar en algún momento en alguno de sus films.

