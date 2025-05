Karol G volvió a demostrar que tiene un estilo inconfundible, no solo cuando canta sobre el escenario, sino también cuando pisa una alfombra. Para el estreno de su primer documental con Netflix, “Mañana fue muy bonito”, la Bichota se robó todas las miradas con un look que mezcló glamour clásico, sensualidad y mucho sabor colombiano.

El evento tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín, su ciudad natal, que se tiñó de rosa para recibirla con una alfombra muy especial. Pero más allá del ambiente festivo y los aplausos, lo que realmente dejó a todos sin palabras fue el vestido que lució: una espectacular creación del diseñador colombiano Andrés Pajón, hecha a medida para la ocasión.

El diseño negro, de corte strapless y cubierto de sutiles brillos, moldeaba su figura como un guante. A eso se sumaban unos elegantes guantes de terciopelo negro hasta el codo, un peinado con ondas suaves al estilo Hollywood de los años dorados, y un maquillaje natural que realzaba su belleza. Una fórmula ganadora que hizo inevitable una comparación: Jessica Rabbit.

Sí, así como lo lees. Las redes sociales estallaron con el parecido entre Karol G y la icónica musa animada, conocida por su estilo seductor y su aire de diva. Y no era para menos: escote pronunciado, silueta ceñida y una actitud arrolladora que hizo brillar la alfombra rosa.

El broche de oro del look estuvo en los detalles: pendientes brillantes, cejas perfectamente delineadas y una sonrisa radiante que no se borró en ningún momento. Karol G no solo celebraba el lanzamiento de su documental, sino también rendía homenaje a sus raíces y al talento colombiano, apostando por la moda local con orgullo y estilo.

Así, entre brillos, nostalgia y mucha presencia, Karol G nos regaló uno de sus momentos más memorables en la alfombra. Un look que ya es viral y que confirma lo que todos sabemos: la Bichota nació para brillar.

