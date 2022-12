Cubano recién llegado a Miami muestra su tráiler de 1,100 dólares al mes: "Lo que nadie te cuenta"

Un cubano recién llegado a Miami compartió un video en sus redes sociales en el que enseña el tráiler donde está viviendo, por el que paga 1,100 dólares al mes.

Pedro Alonso, un joven que arribó al país hace algo más de un mes, quiso mostrar a sus compatriotas la realidad de Miami en cuanto a los precios de los alquileres, que han subido mucho en los últimos tiempos, en lo que influye la llegada de miles de cubanos cada mes.

"Esto es la realidad, aquí para vivir, tráiler, esto no te lo cuenta nadie", afirmó en su cuenta de TikTok.

Pedro recorrió el estrecho espacio donde reside con su novia, donde cuentan con los elementos básicos: una cama, una mesa, un refrigerador pequeño, aire acondicionado, cocina de gas con un horno chiquito y microwave, una litera empotrada para las visitas y un baño diminuto en el que solo cabe una persona.

"Así estamos, mi gente. Lo que nadie te dice: llego de trabajar a esta hora, trabajando como un perro, mira cómo estoy. Realidad de Miami, y agradecido con Dios que tenemos ya nuestro techito al mes y unos días de estar aquí", subrayó.

El joven ha compartido otros videos de sus experiencias en Estados Unidos.

Recientemente difundió una grabación en un mercado después de hacer una compra de alimentos con los food stamps que otorga el gobierno a personas necesitadas.

"Qué cara la carne en Miami, en Cuba haciendo cola y aquí gastando la plata de los food stamps, yo creo que no me da los food stamps (...). No importa la calidad, es la cantidad, que lo que tengo es hambre", bromeó.

Alonso y su novia llegaron al país por la vía terrestre, tras cruzar varias fronteras y atravesar por la selva del Darién.