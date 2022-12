Niño cubano cantando "La niña de los hoyitos" se vuelve viral

El video de un niño cubano cantando "La niña de los hoyitos" se ha vuelto viral en las redes sociales.

La grabación, en la que se ve a un niño de unos 10 años cantando en medio de la calle, ha sido compartida más de tres mil veces en Facebook en poco más de un mes.

Según la usuaria identificada como Nair Marrero, el menor reside en la ciudad de Camagüey, en la zona del poliservicio que está cerca del preuniversitario vocacional.

Captura de Facebook / Nair Marrero

"Por favor, no lo ignoren, es un niño con un gran futuro por delante, compartan hasta que llegue a manos de alguien que le interese y quiera ayudarlo. Imagínense que puede ser un familiar de uno de ustedes, con un gran talento que desarrollar bien. Saben que en la calle no encontrará un buen camino y no le podrá sacar provecho a tan hermosa voz", pidió.

El niño, que no fue identificado, interpretó uno de los temas de la película mexicana "La niña de los hoyitos", que fue estrenada en los cines de Cuba en la década del 80 con gran éxito de público. El filme está protagonizado por el actor y cantante Pedro Fernández, en aquel entonces un niño.

Más de 400 personas han comentado en el post, admiradas por las capacidades vocales del niño, totalmente innatas, y abogaron por que sus familiares lo lleven a las instituciones de la cultura en el territorio para que cultive su talento.

Un internauta aseguró que es su vecino, y que en varias ocasiones le ha dicho a su padre que lo lleva a una casa de cultura o escuela de arte donde puedan apreciar el talento del pequeño.

"Es necesario que le ayuden y eduquen ese torrente de voz a tiempo, ya que luego sería un poco tarde y podría afectarle sus cuerdas vocales (...) Espero que algún oído receptivo de la esfera del Ministerio de Cultura no dejen escapar está gran voz de este niño prodigio, gracias", dijo.

Un usuario reveló que el menor vive en la calle Perucho Figueredo, entre Capdevila y Joaquín de Agüero la Vigía.

"Ese niño me cantó en el aeropuerto internacional de Camagüey y me cantó dos canciones mexicanas. Qué talento, ojalá y haya llegado a su destino porque tiene un gran futuro", relató otro.

Varias personas dieron sugerencias a los padres, como contactar con el director de la compañía infantil de teatro La Colmenita, la cantante La Diosa o la periodista Rosalía Arnáez, quien en la UNEAC tiene un programa de búsqueda de talentos en las provincias.