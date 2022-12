Nuevo disco de Willy Chirino, “Sigo pa'lante”, ya está disponible

El nuevo álbum de Willy Chirino, Sigo pa'lante está disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales.

La producción discográfica del salsero cubano incluye 12 canciones, algunas de ellas colaboraciones con otros artistas.

“Después de varios años sin lanzar un álbum con canciones originales, este viernes 16 de diciembre sale mi nuevo disco Sigo pa'lante con 12 nuevas canciones y varias colaboraciones. Lo puedes adquirir y escuchar en todas las plataformas digitales. Déjame saber si te gusta y cuál es tu canción favorita”, escribió el músico en su perfil de Instagram al anunciar el lanzamiento.

A juicio de Willy Chirino se trata de un disco “en honor a toda mi gente que me ha seguido a través de tantos años de carrera, hemos creado lo que para mí, es uno de los mejores álbumes de mi carrera artística”.

Junto al disco, llegó también el estreno del videoclip de uno de los temas incluidos en este, “La música”, junto a Gilberto Santa Rosa.

“La Música es una celebración de ese arte que nos ha dado la vida. Es la que me da y que me quita la que me quita y me da. La que susurra y me grita la realidad”, aseguró el salsero al promocionar la canción y el audiovisual, utilizando un fragmento de la letra.

El tema que da nombre al disco es una de las colaboraciones que hizo el cantante con el reguetonero cubano El Chacal.

Forma parte también de Sigo pa'lante su junte con Leoni Torres, “Para mi viejo”, estrenada el pasado año para el día de los padres.

La versión del tema dedicado a Cuba, “Que se vayan”, en la que participaron Lenier Mesa, El Micha, Osmani García, Srta Dayana y El Chacal, es otro de los temas de esta producción.

Además aparece en el álbum "Agua de marzo", una versión del salsero de la original del brasileño Antonio Carlos Jobim, que canta a dúo con su hija Jesse.

Una vez más Willy Chirino apuesta por ganarse a su público y sobre todo ponerlos a bailar con cada canción.

