La hermosa felicitación de Willy Chirino a su hija Jesse por su cumpleaños

El cantante cubano Willy Chirino ha recurrido a su perfil oficial de Facebook para enviar una bello mensaje de felicitación a su hija Jessica Chirino, a quien cariñosamente llaman Jesse, en el día de su cumpleaños.

Junto a un álbum compuesto por varias fotografías de la joven, quien ha heredado el talento de su padre para la música, el artista ha escrito unas palabras en las que muestra el gran orgullo que siente por ella por "todos sus logros" profesionales así como por ser una gran "madre, hija, hermana y tía".

"Esta bellísima joven por dentro y por fuera está de cumpleaños hoy noviembre 1. Ella es mi hija Jesse, la número 3 y no hay palabras para expresar lo orgulloso que me siento de ella por todos sus logros como una increíble cantante, compositora, músico y profesora de canto. También como una excelente madre, hija, hermana y tía. Happy Birthday my sweet Jesse May God bless you for ever... Your Daddy loves you more than life", escribió el popular salsero.

Además de Jesse, Willy Chirino es padre de otros cinco hijos: Gianfranco, Angie, Alana, Olgui y Nicole. Gracias a sus retoños, el artista goza de una amplia familia en la que no faltan sus adorados nietos.

El cantautor, quien en muchas ocasiones se ha declarado un hombre muy familiar, a cada rato le gusta presumir orgulloso de sus descendientes en las redes sociales.

De hecho, en las Navidades del año 2017 el artista logró reunir por primera vez a todos sus hijos y nietos en una sola imagen, la cual no dudó en compartir con sus admiradores del mundo virtual.

En la instantánea se podía ver al intérprete de El Diablo llegó a La Habana posando de lo más feliz junto a sus seis hijos, sus cinco nietos, su esposa Lissette Álvarez, su suegra y otros miembros de la familia, una reunión que según comentó el propio cantante fue "algo nada fácil de lograr".

