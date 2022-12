Messi tras ganar la Copa del Mundo: “Presentía que Dios me la iba a regalar”

El capitán de la selección argentina de fútbol Lionel Messi dijo, tras ganar la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, que presentía que Dios le iba a regalar el título y que no veía la hora de en Argentina.

En declaraciones al periodista Gastón Edul, de la cadena argentina TyC Sports, Messi, quien fue elegido además el mejor jugador del torneo, se mostró emocionado, y un tanto aliviado, mientras sostenía en la zona mixta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

“Una locura. La verdad que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Es hermosa, es hermosa. Sabés cuánto la voy a besar. Es impresionante. La verdad que la deseaba muchísimo. Recién decía que o alguna vez lo dije, que Dios me la iba a regalar, y presentía que era esta”, confesó.

Asimismo, el 10 de la albiceleste habló de todo el sufrimiento experimentando en la que ya muchos califican como una de las finales más emocionantes de las Copas del Mundo.

“Se nos estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Y acá está, ahora a disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va hacer eso. Y, nada, pensar en disfrutar”, agregó.

Además, Messi vio muy improbable poder jugar otra Copa del Mundo, después de coronarse en su cuarta participación en estos torneos a los 36 años, pero aseguró que no se retirará por ahora de la selección de su país, pues quiere jugar algunos partidos con la condición de campeón del mundo.

“Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, expresó.

Por último, Messi dijo que “es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”.

Además, el rosarino beso varias veces la copa frente a las cámaras y dedicó la victoria al pueblo argentino.

En los siete partidos disputados por Argentina, el número 10 de la albiceleste ha marcado siete goles y repartido tres asistencias, llevando a su selección a ser campeona del Mundo por tercera vez en su historia, un triunfo que selló con un beso al trofeo dorado antes de alzarlo y coronarse el mejor.

Argentina se coronó tricampeona del mundo tras superar a Francia en los penaltis (4-2), tras un empate a tres goles tras el tiempo extra en una infartante final.