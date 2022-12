El Boni celebra victoria de Argentina y recuerda cuando conoció a Messi

El cantante cubano Eblis Valdivia Díaz, mejor conocido como El Boni, celebró la victoria de Argentina frente a Francia en el Mundial de Fútbol este domingo con una foto que se tomó junto a Lionel Messi hace años en Madrid.

El exintegrante de la Charanga Habanera desempolvó una foto con el astro argentino, cuando todavía jugaba para el Barcelona Fútbol Club, al cual estuvo vinculado durante dos décadas.

El Boni le sacó las carcajadas a sus seguidores con una ocurrente imagen en la que, con ingenio y humor, intentó replicar su atesorada foto junto a Messi. El cantante pausó la imagen del futbolista en el televisor y se colocó como si estuviera apoyado en su hombro. En un corto video, combinó ambas imágenes con la canción "We Are the Champions", de Queen.

Muchos son los famosos cubanos que desde este domingo han estado celebrando la victoria de la selección argentina, y el desempeño de Leo Messi, quien se hizo con la Copa del Mundo a sus 35 años en su último mundial.

El boxeador Yordenis Ugás, el humorista Luis Silva, los cantantes Aymée Nuviola y Leoni Torres y el presentador Carlos Otero estuvieron entre los famosos cubanos que celebraron el triunfo albiceleste en las redes sociales.

El pelotero Víctor Mesa Jr., fan declarado de Messi desde hace años, se tatuó en tiempo récord la imagen del futbolista argentino besando la Copa del Mundo.

