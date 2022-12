Muere en Miami el fundador de tiendas Valsan

El cubanoamericano Rubén Valdés Sánchez, de 76 años y fundador de las tiendas Valsan en Miami, murió este martes en esa ciudad, según informó AméricaTeVé.

De momento, se desconoce la causa de la muerte y la familia del Valdés Sánchez no ha emitido ninguna declaración al respecto.

La presentadora de televisión Daysi Ballmajó, que por años fue imagen de las tiendas Valsan, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento y recordación a quien fuera su amigo y mentor.

"Nunca olvidaré el día en que me llamó y me ofreció ser la imagen de la tienda que con tanto esfuerzo creó e hizo crecer. Desde entonces, siempre me aconsejaba y yo me nutría de su sabiduría, de su humildad y de su disciplina", escribió en Facebook la cubana.

Ballmajó agradeció ser parte de su vida y familia, y por el legado de bondad, emprendimiento y sacrificio que dejó, así como el apoyo a las causas de la comunidad de cubanos residentes en el exilio.

Rubén Valdés Sánchez salió de Cuba en junio de 1980, a bordo del barco "Misericordia de Dios", que compró en Chicago el obispo laico de la iglesia Episcopal Leo Frade. Esta sería una de las últimas embarcaciones que utilizarían los cubanos durante la crisis migratoria del Mariel.

Junto a su esposa e hija, Valdés Sánchez residió durante un tiempo en Puerto Rico, donde vivía uno de sus hermanos y trabajó como vendedor local, un oficio que ya era tradición en su familia ya que el padre había sido bodeguero en Cuba.

Poco después se mudó a Estados Unidos y en 1984 comenzó su propio proyecto económico, las tiendas Valsan, que hoy cuentan con establecimientos en diferentes ciudades de la Florida.

Asimismo, ayudó a organizaciones religiosas, filantrópicas y de otro tipo para proporcionar alimentos, juguetes y otros artículos a niños y ancianos.

CiberCuba se puso en contacto con Valsan, Inc., pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido los mensajes enviados.