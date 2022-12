Cubano triunfa en la televisión de Ecuador

El cubano Reinier Izquierdo, anteriormente radicado en Miami y con ciudadanía americana, nunca imaginó que encontraría su lugar y su realización profesional en Ecuador, donde está conquistando la pequeña pantalla.

"Vine por seis meses y ya llevo un año… gracias, Ecuador", dijo el joven en sus redes sociales.

Reinier llegó a Guayaquil el 27 de diciembre pasado con un contrato de seis meses en el programa Soy el Mejor, de TC Televisión. Su participación fue extendida y se ha convertido en una de las estrellas del show, donde se desempeña como bailarín.

"Este programa me ha enseñado a mí muchísimas cosas, incluso me ha ayudado a descubrir partes de mí que ni yo sabía que habían. Yo no apostaba ni un centavo por mí en el baile", confesó en entrevista con El Universo.

A raíz de su trabajo en el reality show, se le dio la oportunidad de convertirse en presentador temporal del programa De Casa en Casa y desenvolverse de una manera diferente frente a las cámaras.

En Miami, Reinier no pudo encontrar trabajos en lo que realmente le gusta, que es la televisión y el trabajo frente a las cámaras. En Ecuador ha tenido esa oportunidad y además está estudiando la carrera de Producción Audiovisual en un tecnológico local.

"Todo el mundo me dice: ‘Tú estás loco, porque siendo ciudadano americano, ¿qué haces aquí en Ecuador?’ y estoy sacrificando muchas cosas, porque aquí estoy estudiando, me estoy preparando y estoy trabajando en lo que me gusta, que es la televisión", dijo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.