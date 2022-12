Un africano que llegó a Europa en patera gana 120,000 euros en la Lotería de Navidad

Ibrahim, un africano que llegó a Europa en patera y reside desde hace cinco años en España, ganó este jueves 120 mil euros tras ganar el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con el primer décimo que ha comprado en su vida.

“Yo no sabía ni dónde se compraba”, explicó Ibrahim en declaraciones la prensa española en las que precisó que compró el billete ganador el martes por insistencia de un amigo.

“Estaba con un amigo y me dijo que su empresa había repartido lotería. Me comentó que yo también tenía que comprar. Mi mujer me dijo que si compraba lotería, tenía que comprar uno que acabase en 4”, explicó.

“Fui con un compañero y compré el que acababa en 74 porque es el único que vi que acababa en 4”, dijo sobre el número premiado, que fue el 04074.

Ibrahim reside en Olot, en la provincia de Girona, en Cataluña, desde febrero de 2017.

Llegó a esa localidad catalana en un autobús procedente de Italia, país europeo al que arribó en una de las numerosas pateras en las que los migrantes arriesgan su vida a diario para buscar una vida mejor al otro lado del Mediterráneo.

El afortunado -quien es natural de Gambia- dijo que no sabía al principio cuánto dinero había ganado y explicó que fue su mujer quién le habló de los 120,000 euros del premio.

Cuando le han preguntado en qué se gastará el dinero, Ibrahim explicó que lo invertirá.

“Mi mujer es modista y tiene una empresa, así que lo vamos a emplear en mejorar la empresa. Yo soy cantante, y tengo que comprar equipo para hacerme un estudio”, concluyó.

La de Ibrahim ha sido una de las historias más emotivas de una jornada en que el sorteo de la Lotería de Navidad ha repartido en España un total de 2,520 millones de euros en premios.