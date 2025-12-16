Premio mayor del Powerball se dispara en EE.UU. tras otra jornada sin gran ganador

Vídeos relacionados:

El bote del Powerball sigue creciendo a un ritmo vertiginoso tras una nueva jornada sin ganadores del premio mayor.

En el sorteo de este lunes 15 de diciembre no hubo ningún boleto que acertara los seis números necesarios para alzarse con el codiciado premio principal, lo que ha provocado que el acumulado ascienda ahora a 1,250 millones de dólares, con una opción en efectivo de 572.1 millones.

La próxima oportunidad para convertirse en millonario será el miércoles 17 de diciembre, cuando se celebre el próximo sorteo.

Este nuevo monto convierte al actual jackpot en el sexto más alto en la historia del Powerball, y el segundo más alto del año, solo por detrás del colosal premio de 1,787 millones de dólares que fue ganado el pasado 6 de septiembre por jugadores en Missouri y Texas.

Resultados recientes y premios menores

Los números ganadores del sorteo de este 15 de diciembre fueron: 23 - 35 - 59 - 63 - 68 y Powerball: 2; con un multiplicador Powerplay de 4x.

A pesar de que nadie se llevó el premio mayor, dos boletos vendidos en Arizona y California acertaron las cinco bolas blancas, lo que les otorgó un premio de 1 millón de dólares cada uno.

Además, el sorteo dejó 43 boletos premiados con 50,000 dólares y 14 boletos con 200,000 dólares, gracias al uso del Powerplay, una opción adicional que permite multiplicar las ganancias secundarias.

Una racha histórica de acumulaciones millonarias

El fenómeno actual no solo se destaca por el tamaño del acumulado, sino también por un dato estadístico inusual: es apenas la segunda vez en la historia de Powerball que se encadenan dos botes consecutivos que superan los 1,000 millones de dólares.

"Powerball solo ha tenido dos veces botes consecutivos que superan los 1,000 millones de dólares, y este llega justo a tiempo para las fiestas", destacó Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Productos de Powerball.

En un comunicado, Strawn instó a los jugadores a mantener la prudencia:

"Aunque es emocionante ver cómo el premio alcanza este nivel, recuerden jugar de forma responsable. Un solo boleto de 2 dólares les da una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoya buenas causas en su comunidad".

Un 2025 de grandes premios

El año ha estado marcado por varios premios millonarios.

El 6 de septiembre, dos afortunados compartieron el segundo bote más grande en la historia de Powerball, cerca de 1,800 millones de dólares.

Otros premios relevantes incluyen los 205 millones ganados el 31 de mayo en California, los 168 millones del 26 de abril en Kentucky, los 526.5 millones del 29 de marzo y los 331 millones del 18 de enero.

¿Cómo se juega al Powerball?

Para participar en Powerball, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 59 y un número adicional, el Powerball, entre 1 y 26. También es posible dejar que la máquina seleccione los números al azar.

Los premios se distribuyen en nueve categorías distintas, siendo el premio mayor el resultado de acertar las cinco bolas blancas y la Powerball roja.

Modalidades de cobro y precio del boleto

Quienes resulten ganadores del premio mayor pueden escoger entre dos opciones para recibir el dinero:

-Anualidad: 30 pagos graduados a lo largo de 29 años.

-Pago único en efectivo: una sola entrega del monto actual, en este caso 572.1 millones de dólares.

Es importante destacar que ambos montos son anteriores a impuestos federales y estatales.

El boleto cuesta $2 por jugada, y puede aumentarse a $3 si se incluye el Powerplay, el cual permite multiplicar los premios menores (excepto el premio mayor) hasta por 10.

Powerball se juega en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico e Islas Vírgenes. Los sorteos tienen lugar los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET en el estudio de la Lotería de la Florida, en Tallahassee.