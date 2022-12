Indignación por la venta de ron en pomos de aceite a población en La Habana

La venta de ron en envases de aceite a residentes en La Habana ha generado indignación en muchos cubanos que ven en el hecho un indicio más de la indisimulada decadencia y crisis del régimen.

La bebida alcohólica se ha comercializado en las bodegas de forma normada. Se vende un litro por cada núcleo familiar de hasta diez personas. El precio sería de 215 pesos, según precisó Cubanet, aunque en redes sociales varios internautas aseguran que en provincia se vende a 300 pesos.

“¿Será esta la ‘resistencia creativa’ a la que hacía alusión el gobernante Miguel Díaz-Canel en un reciente discurso?”, cuestionó en redes sociales el citado medio digital.

Cubanet subraya que los cubanos, además “de mostrar tristeza por la precariedad a la que se ha llegado en la isla”, se muestran preocupados de que el líquido -de color muy similar al aceite- pueda confundirse a la hora de cocinar, pues una pequeña etiqueta que dice “Ron Refino Ronda” es lo único que precisa el contenido alcohólico del recipiente.

“Me apuesto el casabe de fin de año a que se le ocurrió a Gil...”, escribió jocoso un internauta en Facebook en abierta burla hacia el ministro cubano de economía, Alejandro Gil.

“¿Este es el ron para fin de año que nos merecemos los cubanos? Es una vergüenza. ¿No tenemos derecho a algo mejor, aunque cueste un poco más?”, criticó otro usuario de la red social.

Una tercera internauta calificó de “vergüenza” que al gobierno no le dé pena vender ron en pomos de aceite.

"El ron lo están dando en esos pomos para después decirnos que no hay aceite porque no hay envases”; “Después no tienen pomos para el aceite, ¡qué barbaridad”; “Ahorita dan ron por aceite”; “Todo es un desastre. Ahora no hay pomo para el aceite. Después lo mandan a granel... ¡Que desgracia de gobierno!”, fueron otros de los comentarios que generó la medida.

No obstante, hubo residentes en otra provincias que consideran que no es mala idea que venga envasado en lo que sea, al tiempo que se quejaron de que en sus territorios vino a granel, lo que facilitó que fuera adulterado.

Otros hicieron referencia a la mala calidad de la bebida, que recuerda al tristemente célebre “chispa de tren”.

El ron envasado en pomos de aceite ya había sido criticado en una publicación del actor Mario Rodríguez que se viralizó, pero de la que luego renegó el artista al indicar que su cuenta de Facebook había sido hackeada.

"Hoy fui a la bodega. Llegó el ron de fin de año. Es vergonzoso. Vino en un litro plástico donde se envasa el aceite. Por eso digo que para nosotros la patria está de luto. No hay nada que festejar. Solo nuestra decadencia y nuestro fracaso. Qué bajo hemos caído. ¡Qué desastre!", expresó Rodríguez en el texto en cuestión.

El Gobierno cubano se vanagloria en los medios de prensa oficialistas de que la producción de ron destinada a más de cuatro millones de núcleos familiares culminará este miércoles 28 de diciembre, y asegura que superará los 4,400,000 litros.

“Disímiles razones provocan la evidente disminución de la producción de ron en Cuba, la gran mayoría de ellas signadas por el progresivo asedio externo a la economía”, se justifica el diario Trabajadores.

“El envase, pomos plásticos tipo PET, de 1 y 0,5 litros, fueron suministrados por la empresa de aceites de La Habana, la de refrescos Ciego de Montero y de la Militar Industrial de Villa Clara”, según refirió Nilda López López, directora de la Empresa Provincial de Bebidas y Refrescos de La Habana.

Mientras tanto, la escasez de aceite en Cuba es galopante. Este mismo mes la Empresa Refinadora de Aceite Comestibles en Santiago de Cuba anunció la creación un organopónico para paliar las pérdidas que han tenido este año, así como el arrendamiento de sus pipas a otras entidades con el mismo propósito.