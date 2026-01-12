Cubana estalla tras comentario de “Cuba no tiene nada”, mientras Trump habla de la isla: “Si nos liberan, se tragará al mundo”

Ver más

Una joven cubana ha generado un intenso debate en TikTok tras publicar un video en el que responde a una usuaria que aseguró que “Cuba no tiene nada” y que “por eso no le interesa a Estados Unidos”.

Su intervención, cargada de orgullo nacional y de frustración ante la realidad actual del país, ha sido vista por miles de personas dentro y fuera de la Isla.

“Decir que Cuba no tiene nada es la inexactitud más grande de la historia”, comenzó diciendo la joven en su video, publicado por la cuenta @elixir_karen1994_2.

“Cuba es el país insular más grande del Caribe, está entre el Golfo de México, el mar Caribe y el océano Atlántico; está a 150 kilómetros de la Florida y tiene una ubicación estratégica para el comercio marítimo entre Europa, Norteamérica y Centroamérica”.

En su mensaje, la cubana destacó las riquezas naturales y productivas del país: “Históricamente hemos sido uno de los mayores productores de caña de azúcar, producimos café arábico, tabaco, frutas tropicales, miel de abeja, ron y puros. También tenemos biotecnología y salud: Cuba pudo desarrollar vacunas propias y medicamentos”.

La joven cerró su intervención con un mensaje de esperanza y desafío: “Cuba va a resurgir de las cenizas como el ave fénix y vamos a volver a ser lo que éramos antes del 59. Si nos ayudan a liberarnos, Cuba se va a tragar al mundo”.

El video se viralizó justo después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ordenada por el presidente Donald Trump a inicios de enero, que resultó en la detención de Nicolás Maduro.

Muchos usuarios en redes sociales compararon la situación con Cuba y expresaron su deseo de que una operación similar ocurra en la Isla para poner fin al régimen de más de seis décadas.

“El problema no es que Cuba no tenga nada, sino que no la dejan ser lo que puede ser”, comentó un usuario en apoyo al video. Otros, sin embargo, señalaron que los recursos naturales del país están en manos del régimen militar y de empresas controladas por GAESA, el conglomerado económico dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En medio de la crisis económica y la emigración masiva, las palabras de la joven reflejan el sentimiento de miles de cubanos que, pese a las carencias, siguen creyendo en el potencial de la nación si logra liberarse del control político actual.