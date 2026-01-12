Cubana estalla tras comentario de “Cuba no tiene nada”, mientras Trump habla de la isla: “Si nos liberan, se tragará al mundo”

Una joven cubana ha generado un intenso debate en TikTok tras publicar un video en el que responde a una usuaria que aseguró que “Cuba no tiene nada” y que “por eso no le interesa a Estados Unidos”.
Su intervención, cargada de orgullo nacional y de frustración ante la realidad actual del país, ha sido vista por miles de personas dentro y fuera de la Isla.
“Decir que Cuba no tiene nada es la inexactitud más grande de la historia”, comenzó diciendo la joven en su video, publicado por la cuenta @elixir_karen1994_2.
“Cuba es el país insular más grande del Caribe, está entre el Golfo de México, el mar Caribe y el océano Atlántico; está a 150 kilómetros de la Florida y tiene una ubicación estratégica para el comercio marítimo entre Europa, Norteamérica y Centroamérica”.
En su mensaje, la cubana destacó las riquezas naturales y productivas del país: “Históricamente hemos sido uno de los mayores productores de caña de azúcar, producimos café arábico, tabaco, frutas tropicales, miel de abeja, ron y puros. También tenemos biotecnología y salud: Cuba pudo desarrollar vacunas propias y medicamentos”.
La joven cerró su intervención con un mensaje de esperanza y desafío: “Cuba va a resurgir de las cenizas como el ave fénix y vamos a volver a ser lo que éramos antes del 59. Si nos ayudan a liberarnos, Cuba se va a tragar al mundo”.
El video se viralizó justo después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ordenada por el presidente Donald Trump a inicios de enero, que resultó en la detención de Nicolás Maduro.
Muchos usuarios en redes sociales compararon la situación con Cuba y expresaron su deseo de que una operación similar ocurra en la Isla para poner fin al régimen de más de seis décadas.
“El problema no es que Cuba no tenga nada, sino que no la dejan ser lo que puede ser”, comentó un usuario en apoyo al video. Otros, sin embargo, señalaron que los recursos naturales del país están en manos del régimen militar y de empresas controladas por GAESA, el conglomerado económico dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En medio de la crisis económica y la emigración masiva, las palabras de la joven reflejan el sentimiento de miles de cubanos que, pese a las carencias, siguen creyendo en el potencial de la nación si logra liberarse del control político actual.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba y su potencial
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué recursos naturales y productivos tiene Cuba?
Cuba cuenta con una posición geográfica estratégica y varias riquezas naturales. Es uno de los mayores productores de caña de azúcar, café arábico, tabaco, frutas tropicales, miel de abeja, ron y puros. Además, posee avances en biotecnología y salud, como el desarrollo de vacunas y medicamentos propios. La ubicación del país entre el Golfo de México, el mar Caribe y el océano Atlántico, a 150 kilómetros de Florida, también le otorga un potencial significativo para el comercio marítimo.
¿Por qué algunos consideran que Cuba no tiene nada?
Algunas personas afirman que Cuba "no tiene nada" debido a la situación económica crítica y a la percepción de que el país carece de recursos significativos que interesen a potencias como Estados Unidos. Sin embargo, esta opinión no considera las riquezas naturales y la ubicación estratégica de Cuba, que son factores relevantes si se liberara de las restricciones políticas y económicas actuales. El control del régimen sobre los recursos limita el aprovechamiento de estas riquezas.
¿Cuál es el impacto del régimen socialista en el potencial de Cuba?
El régimen socialista en Cuba ha sido criticado por mantener un control férreo sobre los recursos y la economía del país. Este control limita el desarrollo potencial de Cuba al restringir la libertad económica y la inversión extranjera. Muchas empresas están bajo el control de conglomerados militares como GAESA, lo que impide que la riqueza y los recursos beneficien directamente a la población. A pesar de las riquezas naturales y productivas, las restricciones políticas sofocan el crecimiento económico y la prosperidad del pueblo cubano.
¿Cómo afecta la actual crisis económica a los profesionales en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha llevado a una inversión de valores donde profesionales calificados, como médicos e ingenieros, viven en la precariedad. Un médico en Cuba puede necesitar remesas del exterior para satisfacer necesidades básicas, y un maestro que formó generaciones enteras no puede permitirse lujos básicos. Esta situación refleja la distorsión económica y social que impide que el esfuerzo y la cualificación se traduzcan en una vida digna. La dependencia de remesas subraya la falta de oportunidades internas para mejorar la calidad de vida.
