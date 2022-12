Alain Daniel aclara que nunca ha tenido convenios con el gobierno cubano: “Todo me lo ha dado mi carrera”

El cantante cubano Alain Daniel aclaró recientemente que nunca ha tenido convenios con el gobierno cubano y que sus posibilidades de viajar a Estados Unidos durante años no se debieron nunca a privilegios que le otorgaron las autoridades de la isla.

En una entrevista para el programa “Destino Talk”, el ex integrante de la agrupación Bamboleo, relató que en más de una oportunidad lo han llamado, sobre todo en redes, “chivato”, han dicho que es de la Seguridad del Estado y lo han juzgado sin razón.

“¿Yo fui un artista muy popular en Cuba en determinado momento?, sí. ¿Tuve muchos beneficios a raíz de mi carrera en Cuba?, sí. ¿Esos beneficios me los dio alguna vez el gobierno?, rotundamente no. Jamás fui de los beneficiados. Hay muchos artistas, en Cuba y aquí, que sí fueron de los beneficiado”, sentenció el artista.

Alain Daniel aseguró que “hay quien critica, hay quien juzga, pero hay quien ha sido duro y acusa sin saber. Yo llevo 20 años, desde el 2002 viniendo a Estados Unidos, aunque a vivir de manera permanente solo en los últimos dos”, añadió el cantante quien dijo además que esta posibilidad se la dio su ciudadanía italiana.

“Yo disfrutaba de una ventaja, una posibilidad migratoria que no me la daba el gobierno de Cuba, para nada (…) Yo no fui de los privilegiados en Cuba, a mí nunca me dieron casa, a mí no me dieron un carro, todo lo que yo he conseguido me lo ha dado mi carrera”, aseveró.

El cantante mencionó que su decisión de permanecer en Estados Unidos junto a su familia fue algo personal, y además porque “no estaba de acuerdo con muchas cosas que ocurrían y lo decía, al precio incluso de buscarme determinados problemas”.

En más de una oportunidad Alain Daniel ha manifestado sus posturas respecto al régimen cubano. A raíz de las protestas en La Habana del octubre pasado, dejó claro su respaldo al pueblo y condenó la represión de las autoridades.

El pasado año Alain Daniel también fue uno de los que salió en defensa de Leoni Torres luego de los ataques que este recibiera en redes por colaborar musicalmente con Willy Chirino.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.