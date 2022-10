Alain Daniel sobre protestas en Cuba: "La gente se hartó de muelas"

Las protestas de los cubanos en La Habana y otras ciudades del país no han cesado desde el pasado jueves. El pueblo pide electricidad y agua, pero también exige libertad, y a ese reclamo se siguen sumando artistas nacionales dentro y fuera de Cuba.

Desde Miami, el cantante Alain Daniel compartió en Instagram sus reflexiones sobre el porqué los cubanos están protestando nuevamente.

“La gente está cansada, ya ni puede, ni quiere más. ¿Y qué hay de malo en ello? Lo realmente impresionante es cuánto tardó en ocurrir. Ha sido mucho tiempo, demasiado tiempo. Si algo ha entregado el pueblo de Cuba es precisamente su tiempo, los mejores años de varias generaciones, como poquísimos casos en la historia moderna”, comenzó diciendo en su post.

Para el artista la situación actual es peor que la de hace un año atrás, cuando el pueblo también se lanzó a las calles, pero una vez más la respuesta del régimen ha sido la represión y detenciones arbitrarias.

“Todos vimos como al reclamo de cientos de miles de cubanos el 11 de julio de 2021, lejos de reconocer el cansancio y lo legítimo, lo llamaron 'casos aislados'”, recordó.

“Se juzgó y encarceló antes los ojos del país y el silencio del mundo a cientos de cubanos que en su inmensa mayoría no cometieron delito alguno”, sostuvo el exintegrante de la agrupación Bamboleo.

Alain Daniel aseguró que, más de un año después, la gente está otra vez en las calles porque los invade la decepción; y a la vez se pregunta por qué la salida de quienes gobiernan en Cuba es hacer caso omiso a los reclamos del pueblo y en su lugar golpear a quienes protestan.

“La gente dejó de creer, motivos sobran. Ya lo de “financiados desde el exterior” y cosas similares no funcionan. La gente se hartó de muela”, aseguró.

El cantante aprovechó sus palabras para aclarar que la gente en Cuba no protesta contra un individuo: “La gente está protestando contra el fracaso evidente de un sistema que no tiene nada que ofrecer, solo excusas. No protestan por las secuelas de un huracán, que solo pasó por Pinar del Río. El colapso total del país es muy, pero muy anterior al paso del más reciente huracán, es el resultado de una pésima gestión durante décadas”.

El cantante habló de la desesperanza que invade a los cubanos, de las generaciones que han visto pasar sus mejores años y de todos aquellos que ven marchar a sus hijos a otros países en busca de un mejor futuro.

“La gente ya sabe que 'el bloqueo' es tan selectivo que solo afecta al pueblo. La gente ya sabe para qué pagó MTT con su trabajo, sudor y dinero, financiando un ejército que no combate, solo cuida a unos pocos y sus intereses, al tiempo que no escatima en golpear a la misma gente que lo ha mantenido por más de seis décadas”, aseveró.

De acuerdo con sus palabras, ya ha llegado el momento de que los cubanos tomen “de una vez la decisión de su futuro inmediato, sea para bien o incluso tener la oportunidad de equivocarse, porque con total seguridad, ningún error será superior al de haber soportado callados durante casi 64 años”.

Algunos artistas reaccionaron a la publicación del cantante, entre ellos la actriz Claudia Valdés que en los últimos días ha estado pendiente de las protestas que suceden en la isla, y en los comentarios volvió a afirmar que la situación del país se debe a que en Cuba existe una dictadura.

Captura Instagram / Alain Daniel

En los comentarios al post, el realizador cubano Asiel Babastro confesó: “Vi a tanta gente que conozco mientras leía esto, familia, artistas que admiro, reflejados en este texto. Lo mejor de lo que captas aquí es el sentimiento de frustración y culpa por saber que fuimos parte sin opción de alguna manera todos los que hemos vivido en Cuba”.

Captura Instagram / Alain Daniel

El director del videoclip del tema “Patria y Vida” aseguró que tardó un año para darse cuenta del “tamaño de la mentira que es la vida en Cuba”.

Durante estos días de protestas muchos artistas, entre ellos Alexis Valdés, Randy Malcom, Alexander Delgado, Osmani García, Aymée Nuviola y muchos otros, se han sumado a los reclamos de libertad para Cuba.