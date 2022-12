"Avatar: The Way Of Water" supera el billón de dólares en cines en menos de 15 días tras su estreno

Foto © YouTube / Avatar Official Trailer

"Avatar: The Way Of Water"

Confirmado, Avatar: The Way Of Water es todo un éxito de taquilla, a menos de 15 días de su estreno en cines la película recaudó mil millones de dólares a nivel global.

Hasta este jueves el filme de James Cameron había logrado 1,100.6 millones, una cifra que según la revista estadounidense Deadline la convertirá en el lanzamiento internacional número uno de este 2022, pues está a muy poco de alcanzar al filme Top Gun: Maverick's.

La secuela de 20th Century Studios es la sexta película en cruzar el billón en las primeras dos semanas después del lanzamiento, y el cuarto estreno de Disney en hacerlo, añade esa publicación.

En países como Estados Unidos, Francia, China, Alemania, Corea e India, las cifras las recaudaciones en taquilla continúan en ascenso.

A pesar del clima invernal del pasado fin de semana en Estados Unidos, la película estuvo a la altura y mucho más de las expectativas que se tenían para los días de Navidad.

Este 27 y 28 de diciembre se convirtieron además en el martes y miércoles más taquilleros de 2022 en el país estadounidense, al lograr en esas fechas 24,1 y 24,4 millones respectivamente, refiere Deadline.

Los costos de producción de Avatar: The Way Of Water fueron tan elevados que para ser rentable la película tendrá que convertirse en la tercera o cuarta película más taquillera de la historia, reveló James Cameron en una entrevista para GQ.

El director de Titanic comenzó a trabajar en esta película desde 2013 y según declaró a esa revista debió haberse estrenado hace años; en septiembre pasado todavía no estaba lista.

El filme es la primera película que hace en 13 años y la primera de las cuatro secuelas que hay previstas para Avatar. Según su director esta trata sobre la familia. “¿Qué hacen dos personajes que son guerreros, que se arriesgan y no tienen miedo, cuando tienen hijos y todavía tienen la lucha épica?”, dijo a GQ.

Avatar, la primera cinta estrenada en 2009, fue un éxito rotundo que ganó 2,7 mil millones, la película más taquillera de la historia del cine. ¿Podrá su primera secuela superarla? Solo queda esperar y ver a qué cifras logra llegar.

