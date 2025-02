Fallece la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg a los 39 años

Vídeos relacionados:

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en series icónicas como Gossip Girl y Buffy the Vampire Slayer, falleció este miércoles a los 39 años en su apartamento de Nueva York, cerca de Columbus Circle.

Según reportes de ABC News y el New York Post, la joven estaba acompañada de su madre en el momento de su muerte.

Recientemente, Trachtenberg se había sometido a una operación de trasplante de hígado, y algunos medios locales sugieren que pudieron haber ocurrido complicaciones relacionadas con la intervención.

Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la causa exacta de su fallecimiento, que será determinada tras la autopsia por la oficina del médico forense.

Por el momento, se cree que su muerte fue por causas naturales.

La actriz neoyorquina comenzó su carrera cuando era una niña, destacándose en el canal Nickelodeon con series como The Adventures of Pete and Pete y la película Harriet the Spy en los años 90.

Sin embargo, fue su incorporación a la serie Buffy the Vampire Slayer en su quinta temporada (2000) la que la catapultó a la fama, además de su participación en películas como EuroTrip (2004) y Ice Princess (2005), que le ganaron el cariño de los millennials y la Generación Z.

Sin duda, uno de los papeles más memorables de Trachtenberg fue el de Georgina Sparks en Gossip Girl (2008), donde interpretaba a una joven que sembraba el caos en las vidas de los ricos y famosos del Upper East Side, junto a Blake Lively y Leighton Meester.

Tras su paso por Gossip Girl, Michelle continuó su carrera en televisión con papeles en series como House, NCIS: Los Ángeles y Sleepy Hollow. En 2023, regresó a la franquicia de Gossip Girl en la secuela de Max (antes HBO), que renovó el interés por su talento.

La noticia de su muerte ha causado una profunda tristeza entre sus seguidores y compañeros de profesión, quienes la recuerdan por su gran talento y carisma.

