Eduardo Antonio estrena versión de "El tiburón", homenaje a Farah María

Eduardo Antonio está de estreno, en esta oportunidad con una versión de un tema muy conocido entre los cubanos, “El tiburón”, y que popularizara una de las principales cantantes de la isla en la segunda mitad del siglo XX, Farah María.

El Divo de Placetas invitó a sus seguidores a través de Instagram a disfrutar de este “tributo a nuestra gran Farah María”.

Aunque el artista le puso su sello, conservó por completo la sabrosura del tema, que siempre es una invitación a bailar.

"Ay Farah, me lo dijiste, que no me bañara en el Malecón, pero me bañé", así comienza esta versión de El Divo.

Los seguidores del cantante dejaron sus comentarios en su canal de YouTube. “Admiro tu talento. Quedó genial”; “Está buenísima con los sonidos actuales, el son montuno y la guaracha son géneros que a ti te quedan muy bien”; “Super te quedó, éxitos tú te lo mereces”; “Saludos Divo eres el rey me encanta verte, estás en tu mejor momento”, escribieron algunos.

La canción llegó acompañada de un videoclip con animaciones, bajo la factura del realizador Davinson Núñez, el mismo que estuvo detrás de los audiovisuales de “La papaya de 40 libras” y “Pinguita de jardín” de La Diosa.

“El tiburón”, conocida también como "No te bañes en el Malecón", es considerada por muchos una de las canciones más emblemáticas de Farah María, en la que por supuesto destaca la musicalidad incomparable de la popular orquesta Aragón.

El pasado diciembre Eduardo Antonio estrenó una colaboración de lujo junto a Lenier Mesa, “Mentiras”.

El tema también trajo un videoclip con una protagonista muy sensual, la influencer cubana Imaray Ulloa.

El Divo todavía tiene pendiente otra colaboración musical nada más y nada menos que con Srta Dayana, pero aunque compartió imágenes de la filmación del video no ha revelado la fecha del lanzamiento.

