Reviven vídeo de Karol G perdiendo los estribos en show de televisión a raíz de incidente de Bad Bunny

Bad Bunny continúa en el foco después de que tirase el móvil de una fan al agua cuando ella intentaba inmortalizarse con él. Un momento que ha dado la vuelta al mundo y que provocó un tsunami de reacciones en redes sociales, donde muchos continúan hablando del incidente.

Los cibernautas se dividen entre los que le defienden y los que critican, pero mientras tanto, hay quienes han recordado otros momentos similares protagonizados por otros cantantes.

Uno que no ha dejado de circular estos días es uno protagonizado por Karol G, un vídeo que data del 2012 cuando la cantante colombiana no gozaba de la fama actual. En las imágenes podemos ver a la Bichota con una melena oscura ondulada en vez de su llamativo pelirrojo de ahora en un programa televisivo de Venezuela llamado Qué Locura en el que la joven no se lo pasó tan bien como esperaba y acabó echándole un vaso de agua encima a una participante del show.

La dinámica del programa consistía en enfrentar a dos participantes a preguntas. Pero a la cantante colombiana le hicieron cuestiones más complicadas que a su contrincante del otro equipo, Ivette Domínguez. Esta la criticó y en vez de tranquilizarla le dijo que no sabía quien era.

"No estamos en un concurso de cuál es más conocido. Con todo respeto, yo tampoco te conozco”, respondió enfadada la la intérprete de "Provenza". Visiblemente irritada con la situación, Karol G quiso abandonar el juego, pero su contrincante se enfrentó cara a cara con ella y n medio de este tenso enfrentamiento, le tiró el agua que tenía en su vaso a la cara.

A pesar de la gran enfado que vivió la colombiana, todo se trataba de una broma de cámara oculta del programa y cuando se lo explicaron se tomó bien todo el asunto y se río de su propia reacción.

Aquí te dejamos la secuencia completa del programa:

