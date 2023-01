Preso enfermo denuncia agresiones y falta de atención médica en penal cubano

Un preso enfermo denunció agresiones y falta de atención médica en el penal cubano del Guayabo, en la Isla de la Juventud, según información trascendida en redes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“Luis Alfonso Montero, en la prisión del Guayabo, es enfermo con problemas mentales y epilepsia, el denuncia ser agredido violentamente por parte de las autoridades de la prisión, además de que se le negara la atención médica”, expuso en Twitter este lunes la citada organización, quien comparte, además, un audio donde Alfonso Montero cuenta las arbitrariedades en su contra.

En la grabación, refiere que él toma sicofármacos porque padece de trastornos de la personalidad desde niño, pero que pasó entre dos y tres meses sin tomar sus medicamentos.

Tras la falta de sus medicinas y de atención médica, decidió auto agredirse para llamar la atención de las autoridades del penal.

Alfonso Montero contó que se autoagredió los dos tendones de sus piernas para que lo viera un médico en Gerona, pero eso le ha dejado secuelas que le impiden caminar.

“No tengo sillas de rueda, no tengo nada en qué andar, tengo todas las rodillas peladas. Esta gente me dijo que me buscara un par de esponja para que caminara con las rodillas, cosa que está mal”, dice en el audio.

También refiere que el 30 de diciembre fue golpeado y castigado, tras una denuncia que hizo de su situación y acusarlo de indisciplinas.

“Entraron para adentro, me cayeron a piñazos, me partieron la ceja, me aflojaron una costilla y me partieron la boca. Están tomando represalias conmigo, me dejaron esposado desde el día 30 hasta el 31. No me dieron ni desayuno ni almuerzo. Vine a desayunar y almorzar junto con la comida”, denuncia en la grabación, donde pide que vayan a verificar lo que está diciendo.