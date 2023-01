Ana de Armas llega a la alfombra roja de los Globos de Oro con espectacular vestido Louis Vuitton

La cubana Ana de Armas llegó pisando fuerte a la alfombra roja de los Globos de Oro este martes, con un espectacular vestido de su marca cabecera, la firma francesa de lujo Louis Vuitton.

La artista de 34 años está nominada a mejor actriz en rol protagónico por su aplaudida interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde, por la cual podría convertirse en la primera cubana en alzarse con la estatuilla del globo terráqueo dorado.

Ana llegó a la gran gala, en la cual también presentará uno de los premios, con un vestido palabra de honor en blanco y negro, una apuesta de colores que rara vez falla.

El vestido, entallado a la cintura y con caída hasta el suelo, tiene un mosaico en toda la parte frontal con incrustaciones en blanco y fondo negro.

Con la elegancia y la sencillez que ha caracterizado el look de Ana de Armas en los últimos años, la actriz solo añadió un brazalete plateado en su mano izquierda, el cabello suelto y un maquillaje muy natural.

"De Rubia a trigueña, cualquier color de cabello le queda bien a Ana de Armas", se lee en la cuenta oficial de los Globos de Oro junto a una video de la llegada de la actriz y haciendo un juego de palabras con el título de la película por la cual está nominada.

Su nominación fue la única que logró Blonde dentro de las 27 categorías que propone la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Junto a Ana de Armas compiten por este galardón Cate Blanchett por su actuación en el filme Tár; Olivia Colman por Empire of Light; Viola Davis por The Woman King, y Michelle Williams por The Fabelmans.

Esta es la segunda edición de los Globos de Oro en la que Ana de Armas resulta nominada. En 2020, la actriz se convirtió en la primera mujer nacida en Cuba en pisar la alfombra roja de los Globos de Oro con una nominación, aunque se quedó saboreando el premio.

En esa ocasión, Ana era candidata por su interpretación de la enfermera Marta Cabrera en la cinta Knives Out, en la categoría de mejor actriz de comedia o musical.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.