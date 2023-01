Shakira dispara con todo contra Piqué en sesión con Bizarrap: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

¡Ya está aquí la tan esperada unión de Shakira y Bizarrap! La sesión 53 del productor argentino junto a la explosiva cantante colombiana no ha defraudado a quienes esperaban toda clase de dardos contra el futbolista Gerard Piqué... y de paso, su nueva pareja Clara Chía.

Esta vez la barranquillera no ha perdido el tiempo con metáforas ni indirectas y ha ido directo al pecho del futbolista, a quien acusa de dejarla sola con la deuda de Hacienda, dejarle a su suegra cuando se fue con la otra y de haberse comportado tan miserablemente que ya ni lo reconoce.

"Hace rato debí botar a ese gato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", dijo en alusión a Clara Chía, la nueva novia de Piqué, de 23 años, con quien el futbolista le fue infiel y la tenía en la casa que ambos compartían cuando la artista estaba de viaje.

Pero los disparos a Clara no quedaron ahí: "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Es igualita que tú. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo".

"Esto es pa' que te mortifiquen, mastica y traga para que no Pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", rafagueó Shakira en una dinámica y ya viral sesión, que casi 4 millones de reproducciones en menos de una hora.

En el video se ve a una Shakira fortalecida, segura, empoderada, que afirma que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

La sesión también ha sorprendido a quienes creían que la estrella pop no estaría a la altura de las sesiones de Bizarrap, quien lanzó una base musical que promete disparar el tema al número uno en cuestión de horas. Asimismo, este junte es un gran hito en la carrera del productor argentino, que ha pasado a varios famosos por su estudio pero, sin dudas, Shakira es la mayor estrella internacional que ha tenido en una de sus sesiones.

Por supuesto, el tema también ha generado críticas e incomodidades de quienes no ven bien que la cantante ventile sus problemas con su expareja y lo ataque en sus canciones, pero ya adelantó la colombiana su respuesta a estas opiniones: "Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique".

