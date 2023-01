Shakira vuelve a la carga contra Gerard Piqué en su sesión con Bizarrap

Bizarrap está de regreso con su primer sesión musical del año, en la que cuenta con una de las voces más potentes de la industria: Shakira. La cantante colombiana y el productor argentino han confirmado su colaboración en redes sociales, donde han dejado a todos expectantes por escuchar el resultado de su unión.

La canción saldrá a la luz este 11 de enero, pero mientras llega el momento de poder disfrutar del tema, hay fragmentos que se han filtrado, y sí, estará cargada de dardos para... ¡Gerard Piqué!

La sonada ruptura entre el exfutbolista y la cantante dejó a esta última con el corazón roto. La música le ha servido para canalizar sus sentimientos y sus últimas canciones ("Te felicito" y "Monotonía") plasman el difícil momento que atravesó por la separación. Y mientras que la artista continúa sanando el dolor, se ha inspirado en la situación con el padre de sus hijos para la music session 53 de Bizarrap.

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifiquen, mastica y traga para que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice el fragmento filtrado de la canción, donde también hace alusión a Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué.

El tweet de Gerard Piqué

Sin duda, la letra no deja lugar a dudas de a quién está dirigida e, incluso, el empresario catalán dejó un tweet con el que reflejaría lo que piensa al respecto de todo este asunto.

Varios emoticonos relacionados con el mundo circense es el último tweet que puso Piqué.

Reacciones y memes en Twitter

Las redes sociales están contando las horas para poder escuchar esta bomba musical en camino, que tiene todos los ingredientes para convertirse en el nuevo hit del 2023. Y es que si hay algo asegurado es que la canción no dejará indiferente a nadie.

Además de las reacciones de miles de cibernautas en todo el mundo, muchos rostros reconocidos han comentado el post de Shakira y Bizarrap. Antonela Roccuzzo, Tainy, Prince Royce, entre otros.

Aquí te dejamos algunas reacciones de los usuarios de Twitter al anuncio de la colaboración entre Shakira y Bizarrap:

