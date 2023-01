Las redes arden con la tiradera de Shakira a Piqué: Memes y reacciones a la sesión con Bizarrap

La sesión musical de Shakira con Bizarrap está sacudiendo no solo el mundo de la música, sino también el de las redes sociales, donde miles de cibernautas no han podido evitar quedarse callados ante las barras que le dedica la cantante colombiana a su ex Gerard Piqué y a su actual pareja, Clara Chía.

Fue la noche del 11 de enero cuando veía la luz, finalmente, la Bzrp Music Sessións número 53. Una canción que horas después supera los 24 millones de reproducciones (y sumando) y está en número 1 de tendencias en la plataforma de Youtube.

Pero el nombre de la de Barranquilla y el productor argentino también es trending topic en Twitter, donde los usuarios no han podido evitar reaccionar a la bomba musical que han lanzado los artistas, cargada de dardos directos para Piqué y Clara Chía, y es que la intérprete de "Te felicito" y "Monotonía" no se ha cortado en la letra y ha sacado la artillería pesada para arremeter contra su ex.

"Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Es igualita que tú. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "Esto es pa' que te mortifiquen, mastica y traga para que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", dice en la canción.

Pero, ¿qué opinan las redes sociales sobre esta tiradera?

Las opiniones están divididas entre los que apoyan incondicionalmente a Shakira y los que no están de acuerdo con que ataque de esta manera al padre de sus hijos.

Y entre los que se han pronunciado públicamente encontramos algunos rostros reconocidos como Alejandro Sanz, que ha hecho un guiño a su amiga:

Pero lo que sin duda no faltan tampoco son los memes. Muchos han sacado a relucir su ingenio y originalidad tras escuchar la canción. Aquí te dejamos algunos:

Y tú, ¿qué opinas sobre la colaboración de Shakira y Bizarrap?

